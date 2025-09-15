Ο παλαίμαχος διεθνής άσος Ντέμης Νικολαϊδης τόνισε ότι Παναθηναϊκός και Βιτόρια θα ήταν προτιμότερο να τελειώσουν τη συνεργασία τους πριν αρχίσει η νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός χώρισε τους δρόμους του με τον Ρουί Βιτόρια και ο Ντέμης Νικολαϊδης εξέφρασε την άποψή του, τονίζοντας ότι είναι λάθος ο χρόνος.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος, στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova, υποστήριξε ότι το τριφύλλι θα ήταν πιο σοφό να είχε λύσει τη συνεργασία του με τον Πορτογάλο, όταν ολοκληρώθηκε η περασμένη σεζόν κι όχι τώρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαϊδης: «Είχα πει ότι δεν με έπεισε ο Βιτόρια, αλλά καλύτερα ξέρουν αυτοί που μίλησαν μαζί του στον Παναθηναϊκό. Έναν χρόνο βλέπαμε καλούς παίκτες στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είχα δει σχέδιο.

Πιο σοφή κίνηση δεν θα ήταν ν' αλλάξει ένας προπονητής πριν αρχίσει η περίοδος από το ν' αλλάξει τώρα; Πρέπει να βρεις τέτοια εποχή μία βιαστική κίνηση, που πάλι θα είναι κορώνα γράμματα. Άποψή μου είναι ότι για να βρεις προπονητή, θες μήνες. Πρέπει να τον γνωρίσεις, να συζητήσεις μαζί του.

Θα έρθει τώρα κάποιος που θα έχει άλλοθι. Το υλικό του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλό. Αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Αν παίζει άλλο σύστημα και χρειαστεί άλλα χαρακτηριστικά;

Ο Παναθηναϊκός πάντως τα τελευταία χρόνια ξοδεύει πολλά χρήματα».