Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Στη μέρα της Μαρμότας που έχει καταντήσει η ζωή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όπου κάποιοι έχουν πειστεί πλέον πως μπορούν να μας πιάνουν μ@λ@κες ξανά και ξανά, μάθαμε ότι φταίει ο Βιτόρια, όπως παλιότερα έφταιγε ο Ουζουνίδης, ο Δώνης, ο Γιοβάνοβιτς και πόσοι άλλοι. Αφού λοιπόν έδιωξαν τον προπονητή, σε άλλο ένα κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών, οι πεταμένοι κηφήνες θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο πάνω στο κουφάρι του Παναθηναϊκού μας.

Δε θα κουραστούμε ποτέ να λέμε πως ο πραγματικός υπαίτιος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. 13 χρόνια ξεκάθαρης αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ»!

