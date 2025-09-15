Ο Ολυμπιακός φέρεται να έδινε 3,5 εκατ. ευρώ για τον Αργεντινό εξτρέμ Τόμας Κουέγιο, αλλά η Ατλέτικο Μινέιρο μπλόκαρε την πώλησή του.

Στη Βραζιλία επιμένουν για τον Τομάς Κουέγιο και τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός δέχτηκε να πληρώσει 21 εκατ. ρεάλ, δηλαδή 3,5 εκατ. ευρώ για τον Τομάς Κουέγιο, αλλά η Ατλέτικο Μινέιρο μπλόκαρε την αποχώρηση του παίκτη.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ακόμα ότι ο τεχνικός της Χόρχε Σαμπάολι θεωρεί τον Αργεντινό παίκτη βασικό στο αγωνιστικό του πλάνο και απαγόρευσε την αποχώρησή του στο εξωτερικό. Ο Κουέγιο γεννήθηκε στις 5/3/00, έχει ύψος 1,76, παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης και το συμβόλαιό με τον βραζιλιάνικο σύλλογο είναι σε ισχύ έως το 2028. Στη συγκεκριμένη ομάδα έχει παίξει 39 φορές κι έχει 6 γκολ και 7 ασίστ. Αγωνίστηκε επίσης στις Ατλέτικο Παραναένσε σε 164 ματς και πέτυχε 10 γκολ, ενώ είχε 24 ασίστ.

Στη Μπραγκαντίνο, παράλληλα, μέτρησε 77 παιχνίδια με 7 γκολ και 3 ασίστ, ενώ στην Τουκουμάν είχε 20 ματς.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ:

«Ο Κουέγιο παραμένει στην Ατλέτικο τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο. Την Κυριακή (14/9), η Ατλέτικο Μινέιρο παραχώρησε ισοπαλία στη Σάντος στο φινάλε του αγώνα, στο γήπεδο Arena MRV στο Μπέλο Οριζόντε και βρίσκεται στην 13η θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Η ομάδα δεν έχει ακόμα νικήσει υπό τις οδηγίες του Σαμπάολι.

Ένα θετικό νέο για τον σύλλογο για την υπόλοιπη σεζόν είναι η παραμονή του Κουέγιο: η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία της Ατλέτικο απέρριψε πρόσφατα ενδιαφέρον της Μπεσίκτας από την Τουρκία για τον 25χρονο παίκτη.

Ο Αργεντινός επιθετικός δέχθηκε επίσης προσέγγιση από τον Ολυμπιακό της Ελλάδας, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 21 εκατ. ρεάλ με την τρέχουσα ισοτιμία), αλλά ο σύλλογος της Μινέιρο θεώρησε το ποσό χαμηλό. Σύμφωνα με το RTI, η Ατλέτικο Μινέιρο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης του Κουέγιο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο κι έχει τη στήριξη του Σαμπάολι. Ο προπονητής θεωρεί τον Αργεντινό παίκτη βασικό στο πλάνο του για το 2026.

Η ομάδα απέρριψε επίσης πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για τον Γκουστάβο Σκάρπα (σ.σ. πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού). Το ρόστερ της ομάδας θεωρείται ολοκληρωμένο και μεταγραφές (είτε αφίξεις είτε αποχωρήσεις) θα γίνουν μόνο μετά το τέλος της σεζόν 2025».



