Νικολακόπουλος για Παναθηναϊκό: «Ο Βιτόρια ήταν μια χαρά για τον Ολυμπιακό, γιατί πάντα έχανε» (vid)
Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της απόλυσης του Βιτόρια, στην πρεμιέρα των Galacticos.
Η απόλυση του Βιτόρια ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στην εκπομπή «Galacticos» που έκαναν το ντεμπούτο τους στο YouTube του Gazzetta.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξήγησε ότι όπως ο Αλμέιδα έτσι κι ο Βιτόρια, ήταν δύσκολο να μείνουν σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα μετά τις ήττες τους από τον Ολυμπιακό.
Δείτε αναλυτικά τι είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος:
