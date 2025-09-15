Νικολακόπουλος για Παναθηναϊκό: «Ο Βιτόρια ήταν μια χαρά για τον Ολυμπιακό, γιατί πάντα έχανε» (vid)

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της απόλυσης του Βιτόρια, στην πρεμιέρα των Galacticos.

Η απόλυση του Βιτόρια ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στην εκπομπή «Galacticos» που έκαναν το ντεμπούτο τους στο YouTube του Gazzetta.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξήγησε ότι όπως ο Αλμέιδα έτσι κι ο Βιτόρια, ήταν δύσκολο να μείνουν σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα μετά τις ήττες τους από τον Ολυμπιακό.

Δείτε αναλυτικά τι είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος:

Δείτε την πρεμιέρα των Galacticos εδώ: