Οι δηλώσεις του διοικητικού ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, στη mixed zone του Πανθεσσαλικού Σταδίου μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού.

Η Κηφισιά πανηγύρισε τη σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας της, μέχρι την επόμενη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Βόλο, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στη mixed zone του Πανθεσσαλικού Σταδίου, δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για το τεράστιο αποτέλεσμα της Κηφισιάς και αναφέρθηκε τόσο στο γηπεδικό ζήτημα, όσο και στο υψηλό μπάτζετ της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα:

«Ζήσαμε άλλη μια φορά για ποιο λόγο το ποδόσφαιρο είναι ένα μαγικό άθλημα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα κι όλα μπορούν να συμβούν. Πριν από τρεις μήνες η ομάδα μου έκανε μια μεγάλη νίκη μέσα στην Καλαμάτα και ανεβήκαμε από τη Β' στην Α' Εθνική.

Με τον Παναθηναϊκό ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι από δυο δικά μας λάθη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-1 αλλά στα τελευταία δέκα λεπτά η ομάδα μου κατάφερε να το ανατρέψει και να πάρουμε στο τέλος τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της Κηφισιάς. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Η Κηφισιά ανέβηκε στην Α' Εθνική για να μείνει. Είμαστε πιο έτοιμοι, πιο πεπειραμένοι και πιο έμπειροι».

Για το «ταβάνι» της Κηφισιάς: «Το ταβάνι στο ποδόσφαιρο είναι... παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν κάνει κανείς μεγάλα και μακροπρόθεσμα σχέδια στο ποδόσφαιρο. Αυτό έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να μπορούμε να χτυπάμε κάθε παιχνίδι με όποιον και να παίζουμε».



Για όσους έλεγαν περί... φιλικού ματς με τον Παναθηναϊκό, λόγω παρουσίας πολλών πρώην «πράσινων» στην Κηφισιά: «Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα. Κανείς δεν παίζει φιλικά παιχνίδια. Όλοι παίζουν για να νικήσουν. Ο Σέμπα στο ματς με το Λεβαδειακό είπε ότι θα παίζουμε σε κάθε παιχνίδι για να νικήσουμε. Το γεγονός ότι έχουμε πολλά πρόσωπα που ήταν στον Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει ότι είμαστε φιλικό σωματείο με τον Παναθηναϊκό. Αποφασίσαμε ως διοίκηση να έχουμε αυτά τα παιδιά κοντά μας ώστε να μας βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους για να μπορέσουμε αυτό που δεν καταφέραμε πριν δυο χρόνια».

Για το γηπεδικό: «Δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Παρόλο που εδώ και δυο - τρεις μήνες είχαμε την έγκριση του ΟΑΚΑ για να το χρησιμοποιήσουμε στη σύμβαση υπήρχε όρος να συναινέσει ο Παναθηναϊκός, όμως όσες φορές κι αν επικοινωνήσαμε μαζί τους είτε με μέιλ, είτε προφορικά, είτε με τηλέφωνα, όχι μόνο δε συναινούσε αλλά απαξίωνε να μας απαντήσει! Δεν μας απάντησε ποτέ παρόλο που είχαμε την έγκριση του ΟΑΚΑ. Εδώ και δυο μήνες ήμασταν συνέχεια στα... παρακάλια και ασχολούμασταν να συναινέσει ο Παναθηναϊκός.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν συναινεί να παίξει άλλη ομάδα στο ΟΑΚΑ, παρόλο που προτείναμε να παίξουμε από τον Νοέμβριο και μετά, όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει να παίξει μόλις τρία ευρωπαϊκά ματς στο ΟΑΚΑ αλλά ούτε σε αυτήν την πρόταση συμφώνησε ο Παναθηναϊκός. Είμαστε σε επαφές με άλλα γήπεδα στην Αθήνα και είμαι σίγουρος και αισιόδοξος πως τις επόμενες 1, 2 ή 3 μέρες θα βρούμε μια πολύ καλή λύση για την ομάδα μας.

Το παράδοξο στο νομό Αττικής είναι πως από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι τα Βόρεια Προάστια, όπου κατοικούν 2,5 - 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχει γήπεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις όχι για τη Super League αλλά ούτε καν για τη Super League 2. Η Κηφισιά είναι το χόμπι κάποιων ανθρώπων που ζουν στην Κηφισιά εδώ και 40 χρόνια. Δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες. Δεν ήταν δυνατό να είχαμε προνοήσει να χτίσουμε γήπεδο στην Κηφισιά.

Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Μια ομάδα σαν την Κηφισιά μπορεί να ανέβει ή να πέσει κατηγορία. Ούτε μεγάλες ομάδες δεν επενδύουν για να κάνουν δικά τους γήπεδα, πόσο μάλλον μια ομάδα σαν την Κηφισιά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοθαύμαστη πορεία».

Για το μπάτζετ της Κηφισιάς: «Το μπατζετ είναι σίγουρα μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά που ανεβήκαμε και θέλω να πιστεύω πως είναι μέσα στην πρώτη 7αδα-8αδα της Super League».