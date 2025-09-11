Η Κηφισιά είναι σε αναζήτηση μόνιμης έδρας ώστε να λύσει το γηπεδικό της ζήτημα και ο Χρήστος Πρίτσας προσπαθεί την περίπτωση του γηπέδου της Νεάπολης.

Το γηπεδικό ζήτημα είναι το Νο.1 στην ατζέντα της Κηφισιάς και είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει στα χέρια του ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Χρήστος Πρίτσας. Παρόλο που υπήρχε συμφωνία με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σταδίου ο Παναθηναϊκός δεν απάντησε σε καμία από τις τρεις επιστολές του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και δεν άφησε να ολοκληρωθεί το deal.

Μια επιλογή που εξετάζουν σοβαρά στην Κηφισιά είναι αυτή του γηπέδου του Ιωνικού. Μάλιστα όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta υπήρχε συνάντηση του ισχυρού άνδρα του συλλόγου των Βορείων Προαστίων με την πλευρά της διοίκησης Τσιριγώτη ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης του γηπέδου της Νεάπολης ως μόνιμη έδρα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται από τις καλύτερες λύσεις, καθώς το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση και δεν θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι έτοιμο για τη χρησιμοποίηση του σε επίπεδο Stoiximan Super League. Σύμφωνα με πληροφορίες το γήπεδο χρειάζεται τις απαραίτητες κάμερα και τουρνικέ, ώστε να πληροί πλήρως τις προϋποθέσεις.

Φυσικά ακόμα δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η μόνιμη λύση για το γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς.