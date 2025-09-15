Αθανασίου στους «Galacticos»: «Έξαλλος ο Ρούμπεν Πέρεθ με τον Γιάννη Παπαδημητρίου»

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε στην εκπομπή «Galacticos» που έκανε σήμερα πρεμιέρα στο Youtube του Gazzetta πως ο Ρούμπεν Πέρεθ εννοούσε τον Γιάννη Παπαδημητρίου στις δηλώσεις του.

Η εκπομπή του Gazzetta με το όνομα «Galacticos» έκανε πρεμιέρα σήμερα στο Youtube του μεγαλύτερου αθλητικού σάιτ της χώρας και θα σας συντροφεύει καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 14:00-16:00.

Στην σημερινή πρώτη εκπομπή κυρίαρχο θέμα ήταν η απόλυση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό γύρω από το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση. Σ' ένα μέρος αυτής αναφέρθηκε το θέμα των δηλώσεων του Ρούμπεν Πέρεθ, πρώην παίκτη των «πρασίνων» και νυν της Κηφισιάς, ο οποίος μίλησε για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι γίνεται στην ομάδα διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, Γιάννη Αλαφούζο.

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».

Ο Νίκος Αθανασίου διευκρίνισε πάνω στην κουβέντα πως το όνομα στο οποίο απευθύνονταν οι δηλώσεις αυτές και δεν κατονομάστηκε ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Γιάννης Παπαδημητρίου.

Όπως εξήγησε, ο Ισπανός αμυντικός μέσος είναι έξαλλος μαζί του εξαιτίας των όσων συνέβησαν πέρυσι στο «τριφύλλι», όταν εκείνος από ένας εκ των αρχηγών της ομάδας και των βασικών συντελεστών της, βρέθηκε εκτός ομάδας και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει την θέση του στο ρόστερ.

Το σχετικό στιγμιότυπο βρίσκεται στο 15ο λεπτό της εκπομπής.