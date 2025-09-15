Οι 17 προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό στην εποχή Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε σήμερα τον 17ο προπονητή του από τον Σεπτέμβριο του 2012, οπότε και ξεκίνησε επίσημα η εποχή του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) πως λύθηκε η συνεργασία του με τον προπονητή του, Ρουί Βιτόρια, μετά και την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά στον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και την ήττα που γνώρισε με 3-2.

Η δεύτερη αυτή σερί γκέλα στο πρωτάθλημα, μέτα και την εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι προκαλώντας εξελίξεις στους «πρασίνους», οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.

Εκείνός ήταν ο υπ' αριθμών Νο. 17 προπονητής που θήτευσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» τα 15 χρόνια που βρίσκεται η ομάδα στην ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου. Στο διάστημα αυτό ήταν ο 11ος ξένος και ο δεύτερος Πορτογάλος. Από άποψη αγώνων που έμεινε στο κλαμπ είναι 7ος στην σχετική λίστα με 43 αγώνες.

Οι προπονητές που έχουν καθίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού επί Αλαφούζου