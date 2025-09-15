Οι 17 προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό στην εποχή Αλαφούζου

Παναθηναϊκός: Οι 17 προπονητές που έχουν περάσει στην εποχή Αλαφούζου
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) πως λύθηκε η συνεργασία του με τον προπονητή του, Ρουί Βιτόρια, μετά και την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά στον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και την ήττα που γνώρισε με 3-2.
Η δεύτερη αυτή σερί γκέλα στο πρωτάθλημα, μέτα και την εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι προκαλώντας εξελίξεις στους «πρασίνους», οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.
Εκείνός ήταν ο υπ' αριθμών Νο. 17 προπονητής που θήτευσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» τα 15 χρόνια που βρίσκεται η ομάδα στην ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου. Στο διάστημα αυτό ήταν ο 11ος ξένος και ο δεύτερος Πορτογάλος. Από άποψη αγώνων που έμεινε στο κλαμπ είναι 7ος στην σχετική λίστα με 43 αγώνες.
Οι προπονητές που έχουν καθίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού επί Αλαφούζου
|Προπονητής
|Χρονικό διάστημα
|Αγώνες
|Νίκες
|Ισοπαλίες
|Ήττες
|Τίτλους
|Ζεσουάλδο Φερέιρα (Πορτογάλος)
|2010-Νοεμβρ. 2012
|12
|2
|7
|3
|Χουάν Ραμόν Ρότσα
|Νοεμβρ. 2012 - Γεν. 2013
|10
|5
|1
|4
|Φάμπρι (Ισπανός)
|Γεν. 2013 - Μαρτ. 2013
|13
|5
|3
|5
|Γιάννης Βονόρτας (υπηρεσιακός)
|Μαρτ. 2013-Μάιος 2013
|3
|1
|2
|Γιάννης Αναστασίου
|Ιουν. 2013 - Νοεμβρ. 2015
|118
|66
|24
|28
|Κύπελλο Ελλάδος 2014
|Στιβ Ρούτερ (Άγγλος, υπηρεσιακός)
|Νοεμβρ. 2015
|1
|1
|Αντρέα Στραματσιόνι (Ιταλός)
|Νοεμβρ. 2015 - Δεκ. 2016
|52
|22
|14
|16
|Μαρίνος Ουζουνίδης
|Δεκ. 2016 - Ιουν. 2018
|74
|36
|18
|20
|Γιώργος Δώνης
|Ιουλ. 2018 - 2020
|77
|33
|22
|22
|Ντάνι Πογιάτος (Ισπανός)
|Ιουλ. 2020 - Οκτ. 2020
|3
|1
|2
|Σωτήρης Συλαϊδόπουλος (υπηρεσιακός)
|Οκτ. 2020 και Μάιος 2021
|3
|2
|1
|Λάζλο Μπόλονι (Ρουμάνος)
|Οκτ. 2020 - Μάιος 2021
|32
|14
|8
|10
|Ιβάν Γιοβάνοβιτς (Σέρβος)
|Ιουλ. 2021 - Δεκ. 2023
|113
|65
|22
|26
|Κύπελλο Ελλάδος 2022
|Φατίχ Τερίμ (Τούρκος)
|Δεκ. 2023 - Μάιος 2024
|26
|14
|6
|6
|Χρήστος Κόντης (υπηρεσιακός)
|Μάιος 2024
|2
|1
|1
|Κύπελλο Ελλάδος 2024
|Ντιέγκο Αλόνσο (Ουρουγουανός)
|Ιουλ. 2024 - Οκτ. 2024
|17
|6
|6
|5
|Ρουί Βιτόρια (Πορτογάλος)
|Οκτ. 2024 - Σεπτ. 2025
|43
|23
|9
|11
