Οι 17 προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό στην εποχή Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε σήμερα τον 17ο προπονητή του από τον Σεπτέμβριο του 2012, οπότε και ξεκίνησε επίσημα η εποχή του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) πως λύθηκε η συνεργασία του με τον προπονητή του, Ρουί Βιτόρια, μετά και την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά στον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και την ήττα που γνώρισε με 3-2.

Η δεύτερη αυτή σερί γκέλα στο πρωτάθλημα, μέτα και την εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι προκαλώντας εξελίξεις στους «πρασίνους», οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.

Εκείνός ήταν ο υπ' αριθμών Νο. 17 προπονητής που θήτευσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» τα 15 χρόνια που βρίσκεται η ομάδα στην ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου. Στο διάστημα αυτό ήταν ο 11ος ξένος και ο δεύτερος Πορτογάλος. Από άποψη αγώνων που έμεινε στο κλαμπ είναι 7ος στην σχετική λίστα με 43 αγώνες.

Οι προπονητές που έχουν καθίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού επί Αλαφούζου

ΠροπονητήςΧρονικό διάστημαΑγώνεςΝίκεςΙσοπαλίεςΉττεςΤίτλους
Ζεσουάλδο Φερέιρα (Πορτογάλος)2010-Νοεμβρ. 201212273
Χουάν Ραμόν ΡότσαΝοεμβρ. 2012 - Γεν. 201310514
Φάμπρι (Ισπανός)Γεν. 2013 - Μαρτ. 201313535
Γιάννης Βονόρτας (υπηρεσιακός)Μαρτ. 2013-Μάιος 2013312
Γιάννης ΑναστασίουΙουν. 2013 - Νοεμβρ. 2015118662428Κύπελλο Ελλάδος 2014
Στιβ Ρούτερ (Άγγλος, υπηρεσιακός)Νοεμβρ. 201511
Αντρέα Στραματσιόνι (Ιταλός)Νοεμβρ. 2015 - Δεκ. 201652221416
Μαρίνος ΟυζουνίδηςΔεκ. 2016 - Ιουν. 201874361820
Γιώργος ΔώνηςΙουλ. 2018 - 202077332222
Ντάνι Πογιάτος (Ισπανός)Ιουλ. 2020 - Οκτ. 2020312
Σωτήρης Συλαϊδόπουλος (υπηρεσιακός)Οκτ. 2020 και Μάιος 2021321
Λάζλο Μπόλονι (Ρουμάνος)Οκτ. 2020 - Μάιος 20213214810
Ιβάν Γιοβάνοβιτς (Σέρβος)Ιουλ. 2021 - Δεκ. 2023113652226Κύπελλο Ελλάδος 2022
Φατίχ Τερίμ (Τούρκος)Δεκ. 2023 - Μάιος 2024261466
Χρήστος Κόντης (υπηρεσιακός)Μάιος 2024211Κύπελλο Ελλάδος 2024
Ντιέγκο Αλόνσο (Ουρουγουανός)Ιουλ. 2024 - Οκτ. 202417665
Ρουί Βιτόρια (Πορτογάλος)Οκτ. 2024 - Σεπτ. 20254323911

     

