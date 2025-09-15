Θυμίζει ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου από νωρίς…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εκθειάζει την εικόνα του ΠΑΟΚ απέναντι στον καλό ΟΦΗ και μετράει όλα τα θετικά που είχε ο Δικέφαλος στις τέσσερις φάσεις ενός αγώνα. Μικρά σχόλια και για τους διαιτητές.

Τόσο καλή εικόνα είχε χθες ο ΠΑΟΚ! Η νίκη είναι πάνω από όλα ειδικά τώρα που χτίζεται αυτοπεποίθηση και κλίμα στα αποδυτήρια, μετά την κρίση για το αποτέλεσμα όμως η μεγάλη ομάδα κρίνεται και από την εικόνα της: Ο ΠΑΟΚ χθες στην Αθήνα ήταν πολύ καλός.

Όταν για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μέσα στο γήπεδο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που με βάση το ταλέντο του και τις εμπνεύσεις του αξίζει τον τίτλο του πιο επιδραστικού στην ομάδα, αλλά αυτό το γεγονός το θυμόμαστε μία-δύο ώρες μετά και ΚΑΘΟΛΟΥ την ώρα της αναμέτρησης, τότε είναι ξεκάθαρο ότι… πολλά πράγματα πήγαν καλά για την ομάδα του Λουτσέσκου:

- Ο Δικέφαλος ήταν καλά οργανωμένος! Κατάφερε να έχει τον έλεγχο του αγώνα για 85 λεπτά! Ε… δεν είναι και λίγα για αγώνα με τον ΟΦΗ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος

- Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια έπαιξε με σιγουριά, με ποιότητα, με καλές εμπνεύσεις στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο Λουτσέσκου και αρκετές γρήγορες επιθέσεις

- Πολύ καλές οι αντιδράσεις των παικτών του Δικεφάλου όταν έχαναν την μπάλα, σε τομέα που βάζει ψηλά ο Λουτσέσκου και δείχνει πολλά για την κατάσταση της ομάδας του. Αμυντικά όλη η λειτουργία ήταν καλή και αρκετά aggressive είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε μεταβάσεις

- Δέχθηκε δεύτερο γκολ φέτος σε εφτά αγώνες κι αυτό από στημένο. Κανένα σε ροή αγώνα!

- Το ξαναγράψαμε: Για τρίτη φορά ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε άψογα τα τελευταία λεπτά αγώνα όπου κέρδιζε με ένα γκολ διαφορά! Τα περσινά παθήματα και οι αδυναμίες σε αυτό το κομμάτι (πάλι με το κέντρο έχουν σχέση) έχουν εξαλειφθεί! Κάπως έτσι ισχύει ότι οι παίκτες του Λουτσέσκου δεν πτοήθηκαν τόσο πολύ από το χαμένο πέναλτι, από την ανάκληση της κόκκινης κάρτας του Χριστογεώργου και φυσικά από το 1-2. Κράτησαν εύκολα το υπέρ τους σκορ, αφού κράτησαν και την μπάλα στο τέλος στέλνοντας το μήνυμα στον αντίπαλο ότι… «δεν μπορείς ούτε να σκεφτείς ότι θα κάνεις φάση».

Σε γενικές γραμμές οι παίκτες του Λουτσέσκου γέμισαν πολύ ωραία και αποτελεσματικά το γήπεδο! Όλη τους η εικόνα στις τέσσερις φάσεις ενός αγώνα ήταν πειστική, εκτός από ένα πεντάλεπτο έπειτα από το 1-2, κάτι απόλυτα δικαιολογημένο. Η μπάλα βγήκε καλά από την άμυνα, το κέντρο λειτούργησε άψογα, μπροστά και παρά την μέτρια εικόνα του Ζίβκοβιτς και τις απουσίες Κωνσταντέλια-Ντεσπόντοφ, ο ΠΑΟΚ έβγαλε ιδιαίτερη ποιότητα! Οκ! Δεν βγήκαν οι αλλαγές. Εξαιρετικοί όλοι και σε φάση άμυνας, απέναντι σε αντίπαλο που ήθελε να παίξει ορθολογικά, έχοντας και αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Όλα τα παραπάνω ΔΕΝ τα αντιλήφθηκε όποιος είχε μόνο τα highlights, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έφθασε σε 3-4-5 κλασσικές ευκαιρίες. (Να ένας λόγος που τώρα σκεφτόμαστε την απουσία του Κωνσταντέλια…). Όπως όμως δεν πρέπει να έχουμε κρίση για ένα παιχνίδι μόνο από το σκορ, έτσι δεν γίνεται να εκφράζουμε άποψη και μόνο από τα highlights όπως κατά κόρον γίνεται σε τηλεοπτικές εκπομπές της Κυριακής…



Καλοκαίρι προς φθινόπωρο και τα στοιχεία που ο Λουτσέσκου άλλες χρονιές κατάφερνε να βάλει τον Νοέμβριο στις ομάδες του, τώρα τα βλέπουμε από Σεπτέμβριο. Τώρα θα κριθεί και στη διαχείριση-ενεργοποίηση όλου του ρόστερ. Ξέρει εκείνος… Φυσικά και ξέρει!

* Αθηναίοι διαιτητές: Ο Παπαπέτρου αποφάσισε να προστατεύσει την ΑΕΚ σφυρίζοντας έντρομος το φάουλ για να κόψει τον ορισμό του πλεονεκτήματος! Δεν έχει ΚΑΜΙΑ δικαιολογία γι αυτό που έκανε υπέρ της Αθηναϊκής ομάδας και φυσικά δεν γράφω για γκολ, αλλά για την αγωνία του στο ενδεχόμενο... Ο Ευαγγέλου ΔΕΝ είδε τίποτα στην τελευταία φάση του αγώνα ΟΦΗ-ΠΑΟΚ και σφύριξε φάουλ από τις διαμαρτυρίες και μόνο ή από την υπόδειξη Αθηναίου βοηθού διαιτητή σε φάση όπου ο Καμαρά… κοίταξε άγρια τον αντίπαλό του. «Έπρεπε» με το ζόρι να βάλει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του! Γιατί;