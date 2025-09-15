Και γιατί να δω τους Galacticos;
Και εγένετο... Galacticos. Tik tak, tik tak, tik tak. Η αντίστροφη μέτρηση για τα... γεννητούρια άρχισε για τα καλά.
Το Gazzetta από σήμερα, από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) στις 2μμ, έρχεται αντιμέτωπο με μια ακόμη μεγάλη πρόκληση της εποχής. Μια καθημερινή αθλητική εκπομπή στο YouTube γεμάτη από ειδήσεις, αποκαλύψεις, παρασκήνιο, χιούμορ και εντάσεις (όποτε αυτές απαιτούνται, ειδικά φαντάζομαι μετά από ντέρμπι). Μας το λέγατε πως αργήσαμε. Το λέγαμε κι εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας στα... πηγαδάκια του γραφείου. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν.
Το Gazzetta που για παραπάνω από 17 χρόνια γράφει «χρυσές σελίδες» στο ελληνικό internet, ήρθε η ώρα να γράψει άλλη μια τόσο με τους Galacticos, όσο και με τα άλλα ωραία που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και θα τα πληροφορηθείτε εγκαίρως. «Ωραία τα όσα μας, αλλά γιατί να δω τους Galacticos» είναι μια εύλογη απορία που μπορεί να εκφράσει κάθε αναγνώστης τούτων εδώ των γραμμών.
Η απάντηση είναι απλή. Αλλωστε το όνομα της εκπομπής δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Galacticos, γιατί έτσι είναι στο είδος τους.
Οι καλύτεροι. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Γιώργος Τσακίρης, ο Νίκος Αθανασίου, ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Όλοι τους καταξιωμένοι στα ρεπορτάζ που υπηρετούν πολλά – πολλά χρόνια, όλοι τους έγκυροι, όλοι τους χωρίς... κραυγές και κυρίως χωρίς να παραπληροφορούν τον κόσμο, αλλά με αποστολή να τον πληροφορούν σωστά όλα αυτά τα χρόνια που φορούν... την φανέλα του Gazzetta.
Με τον Κώστα Ψάρρα στο δύσκολο ρόλο του... coach να συντονίζει φωνές κι απόψεις. Kαι «παράθυρα» όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις. Είτε από τα pc και τα tablet, είτε από τις οθόνες των κινητών καθημερινά χιλιάδες αναγνώστες κοντά στις δύο δεκαετίες μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Gazzetta είναι στη συνείδηση όλων το Νο1 αθλητικό site της χώρας, κυρίως επειδή όλα αυτά τα χρόνια στέκεται μακριά από τις... εξαρτήσεις κάθε είδους. Με αγάπη προς όλα τα σπορ, με αγάπη προς αυτούς που τα υπηρετούν ως οι απόλυτοι πρωταγωνιστές τους. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια με τα γραπτά μας, αυτό θα συνεχιστεί και τώρα με περισσότερη εικόνα, αμεσότητα και δημιουργία.
Οι Galacticos κάνουν την πρώτη... σέντρα σε όλα όσα ωραία ετοιμάζει εδώ και καιρό ο στρατός του Gazzetta και θα σας παρουσιαστούν σιγά σιγά (ίσως και γρήγορα...) στις οθόνες σας. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε σταθερά προσηλωμένοι όπως τόσα χρόνια στην «οικογένεια του Gazzetta» για να μαθαίνετε ΣΩΣΤΑ όλα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν.
Από σήμερα, το μεσημέρι στις 2μμ (αλλά κι όποια ώρα θέλετε εσείς, αφού πρόκειται για Youtube) η νέα σας... συνήθεια είναι εδώ και είναι Galacticos!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Η πρώτη επαφή με τον.. χώρο έγινε στις «Παιδικές Φωνές» της Τετάρτης Δημοτικού σε ένα σχολείου του Αγρινίου. Ενα αθλητικό μονόστηλο και... όλος ο κόσμος δικός του. Από τότε κύλησαν... τόνοι κυβικά νερού στο αυλάκι αλλά το μυαλό πάντα εδώ γύρω τριγύριζε.
Για μια δεκαετία και κάτι μια μαγευτική περιήγηση στον κόσμο του χαρτιού και της εφημερίδας. Εφημερίδων για την ακρίβεια. Και μια και δύο και τρεις. Με μια τζούρα κι από ραδιόφωνο. Όμως η άλλοτε κραταιά και πλέον μια γλυκιά ανάμνηση «Αθλητική Ηχώ» έχει την δική της ξεχωριστή θέση στην καρδιά.
Κι από τον Ιούνιο του 2008 (βάλε κι ένα μήνα πριν τα δοκιμαστικά) το Gazzetta κυριαρχεί. Τα κτήρια αλλάζουν. Πότε Κατεχάκη, πότε Νέο Ηράκλειο και τώρα Αγία Παρασκευή. Η αγαπημένη όμως συνήθεια 15 ετών δεν αλλάζει ποτέ. Θέματα, τίτλοι, ειδήσεις, μεταγραφές, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, αφιερώματα, μεγάλες διοργανώσεις. Όλα περνάνε μπροστά από τα μάτια και μεταφέρονται με αγάπη στην οθόνη. Συνεχίζεται...