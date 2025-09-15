Και γιατί να δω τους Galacticos;

Oι Galacticos κάνουν σήμερα πρεμιέρα (2μμ) και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει τους λόγους που θα γίνουν η καθημερινή σας παρέα στο Youtube του Gazzetta!

Και εγένετο... Galacticos. Tik tak, tik tak, tik tak. Η αντίστροφη μέτρηση για τα... γεννητούρια άρχισε για τα καλά.

Το Gazzetta από σήμερα, από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) στις 2μμ, έρχεται αντιμέτωπο με μια ακόμη μεγάλη πρόκληση της εποχής. Μια καθημερινή αθλητική εκπομπή στο YouTube γεμάτη από ειδήσεις, αποκαλύψεις, παρασκήνιο, χιούμορ και εντάσεις (όποτε αυτές απαιτούνται, ειδικά φαντάζομαι μετά από ντέρμπι). Μας το λέγατε πως αργήσαμε. Το λέγαμε κι εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας στα... πηγαδάκια του γραφείου. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν.

Το Gazzetta που για παραπάνω από 17 χρόνια γράφει «χρυσές σελίδες» στο ελληνικό internet, ήρθε η ώρα να γράψει άλλη μια τόσο με τους Galacticos, όσο και με τα άλλα ωραία που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και θα τα πληροφορηθείτε εγκαίρως. «Ωραία τα όσα μας, αλλά γιατί να δω τους Galacticos» είναι μια εύλογη απορία που μπορεί να εκφράσει κάθε αναγνώστης τούτων εδώ των γραμμών.

Η απάντηση είναι απλή. Αλλωστε το όνομα της εκπομπής δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Galacticos, γιατί έτσι είναι στο είδος τους.

Οι καλύτεροι. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Γιώργος Τσακίρης, ο Νίκος Αθανασίου, ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Όλοι τους καταξιωμένοι στα ρεπορτάζ που υπηρετούν πολλά – πολλά χρόνια, όλοι τους έγκυροι, όλοι τους χωρίς... κραυγές και κυρίως χωρίς να παραπληροφορούν τον κόσμο, αλλά με αποστολή να τον πληροφορούν σωστά όλα αυτά τα χρόνια που φορούν... την φανέλα του Gazzetta.

Με τον Κώστα Ψάρρα στο δύσκολο ρόλο του... coach να συντονίζει φωνές κι απόψεις. Kαι «παράθυρα» όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις. Είτε από τα pc και τα tablet, είτε από τις οθόνες των κινητών καθημερινά χιλιάδες αναγνώστες κοντά στις δύο δεκαετίες μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Gazzetta είναι στη συνείδηση όλων το Νο1 αθλητικό site της χώρας, κυρίως επειδή όλα αυτά τα χρόνια στέκεται μακριά από τις... εξαρτήσεις κάθε είδους. Με αγάπη προς όλα τα σπορ, με αγάπη προς αυτούς που τα υπηρετούν ως οι απόλυτοι πρωταγωνιστές τους. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια με τα γραπτά μας, αυτό θα συνεχιστεί και τώρα με περισσότερη εικόνα, αμεσότητα και δημιουργία.

Οι Galacticos κάνουν την πρώτη... σέντρα σε όλα όσα ωραία ετοιμάζει εδώ και καιρό ο στρατός του Gazzetta και θα σας παρουσιαστούν σιγά σιγά (ίσως και γρήγορα...) στις οθόνες σας. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε σταθερά προσηλωμένοι όπως τόσα χρόνια στην «οικογένεια του Gazzetta» για να μαθαίνετε ΣΩΣΤΑ όλα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν.