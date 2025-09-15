Κοϊτά: «Ο Μάνταλος σκέφτηκε την κομπίνα, αισθάνομαι όλο και καλύτερα»

Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού, καθώς πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο. Ο διεθνής Μαυριτανός μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» και ανέφερε πως το γκολ του που προήλθε από «κομπίνα» με τον Ελίασον... πιστώνεται στον Πέτρο Μάνταλο, ενώ τόνισε πως αισθάνεται όλο και καλύτερα.

Οι δηλώσεις του Κοϊτά

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο νικήσαμε και κάναμε το 3/3.

Έχουμε ξαναδουλέψει την κομπίνα που κάναμε στο γκολ μου, ο Μάνταλος είπε ότι είναι καλός αυτός ο συνδυασμός και φυσικά είμαι χαρούμενος που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Είναι αλήθεια αισθάνομαι όλο και καλύτερα σε φυσική κατάσταση, προσαρμόζομαι μέρα με την μέρα τόσο στην ομάδα αλλά και στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν μαζί μας και μας υποστήριξε, χρειαζόμαστε την στήριξη τους».