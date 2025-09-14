Παπαδόπουλος: «Είναι άδικο το αποτέλεσμα»
Η ΑΕΚ πέρασε από την Λιβαδειά επικρατώντας του Λεβαδειακού με 1-0, με τον τεχνικό των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της NOVA να αναφέρει τα εξής: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο με καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Για να κερδίσεις μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ θα πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργείς. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Δείχνουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Έπρεπε να αποφύγουμε το φάουλ στη φάση του γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Θέλουμε να πάμε ψηλά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.