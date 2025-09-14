Παπαδόπουλος: «Είναι άδικο το αποτέλεσμα»

Για άδικο αποτέλεσμα έκανε λόγο ο Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας για την ήττα του Λεβαδειακού από την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πέρασε από την Λιβαδειά επικρατώντας του Λεβαδειακού με 1-0, με τον τεχνικό των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της NOVA να αναφέρει τα εξής: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο με καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Για να κερδίσεις μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ θα πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργείς. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Δείχνουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Έπρεπε να αποφύγουμε το φάουλ στη φάση του γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Θέλουμε να πάμε ψηλά».