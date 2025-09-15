Η υπόδειξη οφσάιντ στον Γιακουμάκη ακύρωσε την απόφαση του ρέφερι Ευαγγέλου να βγάλει κόκκινη στον γκολκίπερ της ομάδας του ΟΦΗ στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Στο 48' υπήρξε ένας πολύ καλός συνδυασμός του ΠΑΟΚ που απέφυγε το πρέσινγκ των αντιπάλων του. Ο Πέλκας έκανε την μπαλιά στον Γιακουμάκη, αυτός έφευγε τετ α τετ, ο Χριστογεώργος εκτός περιοχής τον ανέτρεψε και ο Ευαγγέλου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο στη συνέχεια η κόκκινη αυτή για τον γκολκίπερ του ΟΦΗ τέθηκε άκυρη μετά από υπόδειξη οφσάιντ στον Γιακουμάκη.