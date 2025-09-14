Με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ και οι Θεσσαλονικείς με τέρμα του Οζντόεφ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο. Συγκεκριμένα με την συμπλήρωση των πρώτων 10 λεπτών, ο Οζντόεφ από αριστερά έκανε σέντρα σουτ με το δεξί, η μπάλα πέρασε απ' όλους και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Χριστογεώργου κάνοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.