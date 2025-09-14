Παντελίδης: «Δεν κάναμε διαχείριση, ήμασταν φοβικοί»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη μετά την ισοπαλία του Αστέρα με την ΑΕΛ Novibet στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε στο πρώτο του εντός έδρας ματς να κάνει «σεφτέ» στα τρίποντα. Παρόλο που οι Αρκάδες προηγήθηκαν με 2-0 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν σε 2-2 και έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Σάββας Παντελίδης στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στη διαχείριση που δεν έγινε από την ομάδα του και στο... φοβικό παχνίδι της ομάδας, όπως το χαρακτήρισε.

Οι δηλώσεις του Παντελίδη

«Δεν έχουμε διαχειριστεί το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Πρέπει να το διαχειριστείς καλύτερα. Είχαμε πει στο ημίχρονο ότι ο τρόπος ήταν να κρατήσουμε την μπάλα, αλλά ήμασταν φοβικοί.

Ο τρόπος που κάναμε άμυνα ήταν φοβικός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Η κούραση είναι ένα από τα προβλήματα. Είχαμε πει να είμαστε compact και να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας».