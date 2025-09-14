Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι έκανε το 2-1, απίθανη γκάφα του Ραμίρεζ
Ο Παναθηναϊκός στο 53' έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά μ' ένα «τρελό» γκολ.
Στο 53' ο Κυριακόπουλος από αριστερά επιχείρησε τη σέντρα, η μπάλα κατέληξε στον γκολκίπερ της Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρεζ, ο οποίος έδειχνε ότι θα μπλοκάρει τη μπάλα σαν σε προπόνηση.
Στο ύψος του πέναλτι, όμως, ο 25χρονος τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ την έχασε μέσα από τα χέρια του χωρίς καν να πιέζεται και ο Κάρολ Σφιντέρσκι που ήταν κοντά, με το γόνατο έστειλε τη μπάλα στην κενή εστία για το 2-1!
Δείτε το γκολ του Πολωνού φορ, έπειτα από τη γκάφα του Ραμίρεζ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.