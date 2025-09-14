Στο 53' ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 2-1 με το δεύτερο γκολ του Σφιντέρσκι, έπειτα από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρεζ.

Ο Παναθηναϊκός στο 53' έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά μ' ένα «τρελό» γκολ.

Στο 53' ο Κυριακόπουλος από αριστερά επιχείρησε τη σέντρα, η μπάλα κατέληξε στον γκολκίπερ της Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρεζ, ο οποίος έδειχνε ότι θα μπλοκάρει τη μπάλα σαν σε προπόνηση.

Στο ύψος του πέναλτι, όμως, ο 25χρονος τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ την έχασε μέσα από τα χέρια του χωρίς καν να πιέζεται και ο Κάρολ Σφιντέρσκι που ήταν κοντά, με το γόνατο έστειλε τη μπάλα στην κενή εστία για το 2-1!

Δείτε το γκολ του Πολωνού φορ, έπειτα από τη γκάφα του Ραμίρεζ.