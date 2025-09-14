Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι έκανε το 2-1, απίθανη γκάφα του Ραμίρεζ

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός, Σφιντέρσκι

bet365

Στο 53' ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 2-1 με το δεύτερο γκολ του Σφιντέρσκι, έπειτα από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρεζ.

Ο Παναθηναϊκός στο 53' έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά μ' ένα «τρελό» γκολ.

Στο 53' ο Κυριακόπουλος από αριστερά επιχείρησε τη σέντρα, η μπάλα κατέληξε στον γκολκίπερ της Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρεζ, ο οποίος έδειχνε ότι θα μπλοκάρει τη μπάλα σαν σε προπόνηση.

Στο ύψος του πέναλτι, όμως, ο 25χρονος τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ την έχασε μέσα από τα χέρια του χωρίς καν να πιέζεται και ο Κάρολ Σφιντέρσκι που ήταν κοντά, με το γόνατο έστειλε τη μπάλα στην κενή εστία για το 2-1!

Δείτε Επίσης

Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ, ο Σφιντέρσκι ισοφάρισε με πέναλτι
Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Σφιντέρσκι

Δείτε το γκολ του Πολωνού φορ, έπειτα από τη γκάφα του Ραμίρεζ.

 

@Photo credits: eurokinissi, Βασίλης Οικονόμου
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα