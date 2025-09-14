Ο Τεττέη έκανε το 1-0 για την Κηφισιά, αλλά ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε άμεσα με τον Σφιντέρσκι.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο ματς με τον Παναθηναϊκό κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πόμπο στο 5'.

Οι τυπικά γηπεδούχοι, λοιπόν, προειδοποίησαν και στο 7' άνοιξαν το σκορ. Ο Τεττέη πήρε την κάθετη από τον Βιγιαφάνιες και με δεξί διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0.

Η μεγάλη ευκαιρία της Κηφισιάς

Το γκολ της Κηφισιάς

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε ν' απαντήσει άμεσα και τα κατάφερε στο 15'. Ο Τζούριτσιτς σε διεκδίκηση της μπάλας, κέρδισε το πέναλτι από τον Σιμόν και ο Σφιντέρσκι πήγε στην άσπρη βούλα κι ευστόχησε στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-1.

Το 1-1 του τριφυλλιού