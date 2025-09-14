Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ, ο Σφιντέρσκι ισοφάρισε με πέναλτι
Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο ματς με τον Παναθηναϊκό κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πόμπο στο 5'.
Οι τυπικά γηπεδούχοι, λοιπόν, προειδοποίησαν και στο 7' άνοιξαν το σκορ. Ο Τεττέη πήρε την κάθετη από τον Βιγιαφάνιες και με δεξί διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0.
Η μεγάλη ευκαιρία της Κηφισιάς
Το γκολ της Κηφισιάς
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε ν' απαντήσει άμεσα και τα κατάφερε στο 15'. Ο Τζούριτσιτς σε διεκδίκηση της μπάλας, κέρδισε το πέναλτι από τον Σιμόν και ο Σφιντέρσκι πήγε στην άσπρη βούλα κι ευστόχησε στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-1.
Το 1-1 του τριφυλλιού
