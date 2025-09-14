Ολυμπιακός: Έτσι προφέρονται τα ονόματα των παικτών! (vid)
Ο Ολυμπιακός θέλοντας να βοηθήσει τους φιλάθλους του να προφέρουν σωστά τα ονόματα των παικτών της ομάδας, δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα, έναν χρήσιμο οδηγό προφοράς με τους παίκτες και τον προπονητή των Ερυθρόλευκων να εμφανίζονται μπροστά στη κάμερα και να προφέρουν με το σωστό τρόπο τα ονόματα τους.
Ποιο είναι το μεσαίο όνομα των Μπότη και Μπρούνο και πως προφέρεται τελικά το όνομα του Ιρανού επιθετικού, Ταρέμι ή Ταρεμί;
Δείτε εδώ το χρήσιμο βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός:
How to pronounce the names of our players correctly 🗣️😉 pic.twitter.com/LPSVRpT2BS
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.