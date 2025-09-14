Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στο επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα με τους παίκτες και τον προπονητή των Ερυθρολεύκων να μας εξηγούν το πως προφέρονται σωστά τα ονόματα τους.

Ο Ολυμπιακός θέλοντας να βοηθήσει τους φιλάθλους του να προφέρουν σωστά τα ονόματα των παικτών της ομάδας, δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα, έναν χρήσιμο οδηγό προφοράς με τους παίκτες και τον προπονητή των Ερυθρόλευκων να εμφανίζονται μπροστά στη κάμερα και να προφέρουν με το σωστό τρόπο τα ονόματα τους.

Ποιο είναι το μεσαίο όνομα των Μπότη και Μπρούνο και πως προφέρεται τελικά το όνομα του Ιρανού επιθετικού, Ταρέμι ή Ταρεμί;

Δείτε εδώ το χρήσιμο βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός:

How to pronounce the names of our players correctly 🗣️😉 pic.twitter.com/LPSVRpT2BS

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2025