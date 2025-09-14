Μπιανκόν στο Gazzetta: «Ο φετινός Ολυμπιακός ίσως είναι ακόμα καλύτερος από πέρυσι»

Μέσω του Gazzetta από τη μεικτή ζώνη του Καραϊσκάκης, ο Ζουλιάν Μπιανκόν στέλνει το δικό του μήνυμα για το ματς με την Πάφο, στέκεται στην ποιότητα και στο βάθος του ρόστερ και φυσικά αναφέρεται στη δύναμη και στην ενέργεια που αντλεί από την κερκίδα.

Είναι ένας παίκτης που δεν διστάζει να αφήσει να συναισθήματα του να εκδηλωθούν. Εχει δεθεί με τον Ολυμπιακό, τον κόσμο και γενικότερα τον οργανισμό. Κόντρα στον Πανσερραϊκό ήταν βασικός και μετά το 5-0 αλλά και το 3/3 της ομάδας του μέσω του Gazzetta από τη μεικτή ζώνη του γηπέδου έκανε σαφές ότι «το ματς με την Πάφο θα είναι διαφορετικό».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο βάθος που υπάρχει στο ρόστερ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι «η φετινή ομάδα ίσως είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή», ενώ αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κόσμου.

Πόσο σημαντικό είναι για ολόκληρη την ομάδα το γεγονός ότι αυτή η νίκη με 5-0 ήρθε λίγες μέρες πριν τον πρώτο αγώνα στο Champions League και φυσικά πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό;

«Είμαστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση με τρεις νίκες σε τρία ματς και ειδικά στο τελευταίο ματς με την επιστροφή των φιλάθλων μας που μας έδωσαν μεγάλη ώθηση. Πετύχαμε 5 γκολ, κρατήσαμε το μηδέν, σκόραραν οι επιθετικοί μας, είχαν ασίστ και είμαστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση όπως είπα ενόψει της έναρξης της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Ωστόσο, το ματς της Τετάρτης είναι εντελώς διαφορετικό. Ξεκινάμε από το μηδέν, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα και θέλουμε απλώς να κερδίσουμε μέσα στην έδρα μας.

Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διοργάνωση με τον καλύτερο τρόπο. Επιστρέφουμε στο Champions League και θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον Ολυμπιακό».

Φέτος βλέπουμε ότι το βάθος στο ρόστερ είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα, είδαμε τον Ποτένσε και τον Ταρέμι να έρχονται από τον πάγκο και να αλλάζουν το ματς, κάνοντας απίστευτα πράγματα. Θα είναι αυτό ένα επιπλέον όπλο της φετινής ομάδας σε σχέση με πέρυσι;

«Πέρυσι είχαμε ήδη μια πολύ δυνατή ομάδα, με πολλή ποιότητα, αλλά φέτος, ίσως είμαστε ακόμα καλύτεροι. Η δουλειά όλων, από τους σκάουτς μέχρι το τεχνικό τιμ, τον τεχνικό διευθυντή και την ομάδα που ασχολείται με τις μεταγραφές, ήταν εξαιρετική.

Το νιώθουμε όλοι πως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Όπως είπες, έχουμε ένα δυνατό βασικό σχήμα, αλλά έχουμε και εξαιρετικούς παίκτες στον πάγκο και μερικές φορές ακόμα και εκτός αποστολής. Το ρόστερ είναι μεγάλο και όλοι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Όλοι θέλουν να δώσουν το 100% για να έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν.

Αυτό είναι το θετικό σ’ αυτό το γκρουπ και φυσικά, η νοοτροπία πολλών παικτών με εμπειρία από Λατινική Αμερική. Στις προπονήσεις και στους αγώνες, πρέπει πάντα να δίνεις το 100%, και πιστεύω πως γι’ αυτό βλέπουμε την ομάδα να λειτουργεί τόσο καλά».

Το γήπεδο ήταν γεμάτο από φιλάθλους. Σου έλειψαν στο πρώτο ματς; Γιατί βλέπουμε ότι είσαι ένας παίκτης με πάθος. Έχεις μια έντονη συναισθηματική σύνδεση με την εξέδρα και την ομάδα. Περιμένεις μετά τον αγώνα για να τραγουδήσεις και να χορέψεις μαζί τους;

«Το λατρεύω αυτό. Όπως έχω πει, παίζω ποδόσφαιρο για το συναίσθημα. Οι φίλαθλοι εδώ μού δίνουν πολλά όταν παίζουμε στην έδρα μας. Όταν το γήπεδο είναι γεμάτο όπως σήμερα (σ.σ. χθες) η αίσθηση είναι διαφορετική. Είναι κάτι ξεχωριστό και το αγαπάω πραγματικά.

Τους ευχαριστώ που πάντα είναι εδώ, που μας στηρίζουν με τόση δύναμη, που είναι τόσο δυνατοί. Ελπίζω την Τετάρτη να μας σπρώξουν αρκετά και να μας βοηθήσουν να πάρουμε τη νίκη».