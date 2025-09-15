Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανσερραϊκό ο Κοσμίδης

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανσερραϊκό υπέγραψε ο νεαρός Γιάννης Κοσμίδης.

Στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο νεαρός Γιάννης Κοσμίδης, αφού υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα των Σερρών. Ο 18χρονος αγωνίζεται στην Κ19 των «λιονταριών» τα τελευταία δύο χρόνια και η θέση του είναι αμυντικός μέσος.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο Γιάννη Κοσμίδη ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο, σε ακόμη μια κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Κοσμίδης είναι γεννημένος στις στις 26/11/2006 στην Καβάλα, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και τα δύο τελευταία χρόνια είναι μέλος της Κ19, έχοντας αποκτηθεί από τον Βρασίδα Ν. Περάμου. Μάλιστα πέρυσι είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Γιάννη, καλή επιτυχία».