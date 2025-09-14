ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα και στην Λιβαδειά»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τον κόσμο της να επιδείξει προσοχή στην Λιβαδειά και να στηρίξει την ομάδα μονάχα με την φωνή του.

«Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ και στην Λιβαδειά» ήταν το κεντρικό σύνθημα της ανακοίνωσης που έβγαλε η «Ένωση» λίγες ώρες πριν τον σημαντικό αγώνα της ομάδας στην Λιβαδειά κόντρα στον Λεβαδειακό (14/09-20:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους περίπου 3 χιλ. οπαδούς τους στην δύσκολη αυτή «έξοδο» και γι' αυτό η ΠΑΕ έσπευσε να ζητήσει την αμέριστη προσοχή του κόσμου που θα βρεθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς για να αποφευχθούν τυχόν τιμωρίες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ομάδα μας δίνει απόψε (20.00) στη Λιβαδειά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδειακού.



Θέλουμε πάντα την στήριξη του κόσμου μας σε όσα εκτός έδρας ματς είναι αυτό δυνατό και η ΠΑΕ ΑΕΚ κάνει πάντα ό,τι μπορεί για να την έχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μακριά από την OPAP Arena. Είναι πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία πως και απόψε θα έχουν στο πλευρό τους χιλιάδες φίλους της ομάδας.



Θα πρέπει, όμως, πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι ειδικά σε αυτά τα ματς χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και να προστατεύουμε την ΑΕΚ.



Μια κροτίδα, ένα αντικείμενο, ένα βεγγαλικό ή καπνογόνο μπορούν να θέσουν την ΑΕΚ σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο.



Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση της τάξης. Δεν έχουν όλα τα γήπεδα της χώρας τις ευκολίες που παρέχει στην πρόσβαση και τις συνθήκες παρακολούθησης του αγώνα η δική μας έδρα. Είναι απαραίτητη η επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, η υπομονή και η ψυχραιμία για οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μικρή ή μεγαλύτερη ταλαιπωρία.



Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ και στην Λιβαδειά».