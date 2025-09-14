ΑΕΚ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Τιμούμε την Ιστορία Μας, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ!»

Το μήνυμα της ΑΕΚ για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασία (14/9).

Η 14η Σεπτεμβρίου είναι η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και αποτελεί ορόσημο για την ΑΕΚ, η οποία από το 1924 που ιδρύθηκε έχει συνδέσει την ιστορία της με την προσφυγιά.

Ο Δικέφαλος με ανάρτηση του στα Social Media τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έστειλε το μήνυμα του για αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Η 14η Σεπτεμβρίου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, για τον Σύλλογό μας, την ρίζα και καταφύγιο του προσφυγικού Ελληνισμού, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, είναι και θα παραμένει στους αιώνες σημείο και σταθμός αναφοράς.

Η ΑΕΚ από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της εκφράζει τα Συναισθήματα, τις Μνήμες και τον Πόνο του βάρβαρου ξεριζωμού από την Μικρά Ασία, μιας Ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς χιλιάδων ετών.

Στα 100 και πλέον χρόνια από την ίδρυση της, η ΑΕΚ συσπειρώνει τον κόσμο που ήρθε από κει και τους απογόνους τους που Γεννηθήκαμε στην Μητροπολιτική Ελλάδα.

Δώσαμε, δίνουμε και θα δίνουμε συνεχώς την μάχη για την διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης που εκφράζει η σημερινή μέρα...

Όπου αγωνιζόμαστε θα λέμε για πάντα την Ιστορία Μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Το Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «Αγιά Σοφιά» στην Προσφυγομάνα Νέα Φιλαδέλφεια και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού μέσα σε αυτό, θα είναι το επίκεντρο της ουσίας της ύπαρξης της ΑΕΚ για Πάντα...

Υψώνουμε το βλέμμα και αποτίουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας.

Νιώθουμε υπερηφάνεια και θα είμαστε για παντα Μονομάχοι.

Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!».