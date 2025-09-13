Τα πέντε γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Πανσερραϊκού σε ματς που έκλεψαν την παράσταση Ποντένσε, Ταρέμι και Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό και συνεχίζει ν' απολαμβάνει την κορυφή.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Ελ Καμπί σε σέντρα του Ορτέγκα και στη συνέχεια ο Αργεντινός αριστερός μπακ σημείωσε το 2-0.

Στο 68' μπήκαν στο γήπεδο οι Ποντένσε, Ταρέμι κι έκλεψαν την παράσταση. Ο Πορτογάλος εξτρέμ με μακρινό σουτ έγραψε το 3-0 και ο Ιρανός φορ πέτυχε δύο ωραία γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για το τελικό 5-0.

Δείτε τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού