Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Τα πέντε γκολ των ερυθρόλευκων με Ελ Καμπί, Ποντένσε, Ταρέμι, Ορτέγκα

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός, Ποντένσε, Ταρέμι, highlights

bet365

Τα πέντε γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Πανσερραϊκού σε ματς που έκλεψαν την παράσταση Ποντένσε, Ταρέμι και Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό και συνεχίζει ν' απολαμβάνει την κορυφή.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Ελ Καμπί σε σέντρα του Ορτέγκα και στη συνέχεια ο Αργεντινός αριστερός μπακ σημείωσε το 2-0.

Στο 68' μπήκαν στο γήπεδο οι Ποντένσε, Ταρέμι κι έκλεψαν την παράσταση. Ο Πορτογάλος εξτρέμ με μακρινό σουτ έγραψε το 3-0 και ο Ιρανός φορ πέτυχε δύο ωραία γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για το τελικό 5-0.

Δείτε Επίσης

Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός το απόλυτο, ο Άρης δεύτερη νίκη στο ντεμπούτο του Χιμένεθ
Ολυμπιακός, Βαθμολογία

Δείτε τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα