Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Τα πέντε γκολ των ερυθρόλευκων με Ελ Καμπί, Ποντένσε, Ταρέμι, Ορτέγκα
Ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό και συνεχίζει ν' απολαμβάνει την κορυφή.
Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Ελ Καμπί σε σέντρα του Ορτέγκα και στη συνέχεια ο Αργεντινός αριστερός μπακ σημείωσε το 2-0.
Στο 68' μπήκαν στο γήπεδο οι Ποντένσε, Ταρέμι κι έκλεψαν την παράσταση. Ο Πορτογάλος εξτρέμ με μακρινό σουτ έγραψε το 3-0 και ο Ιρανός φορ πέτυχε δύο ωραία γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για το τελικό 5-0.
Δείτε τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού
⚽🅰️ Ortega— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
⚽ @AyoubElKaabi
🅰️ @RemyCabella#OlympiacosFC pic.twitter.com/7crmECgzdK
🔴⚪️🚀 @daniel_podence #OlympiacosFC pic.twitter.com/KqOdsjWA84— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
🔴⚪️ DEBUT
2 goals in just 25 minutes 🔥⚽@MehdiTaremi9#OlympiacosFC pic.twitter.com/d7RBEmaQ4c— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
