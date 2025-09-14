Ποντένσε: «Νιώθω πολύ καλά που γύρισα, ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή» (vid)

Ο Πορτογάλος σταρ, Ντάνιελ Ποντένσε. έκανε δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου του Ολυμπιακού έπειτα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού και στάθηκε ξανά στη στήριξη του κόσμου της ομάδας.

Ο Ποντένσε στις δηλώσεις του στο κανάλι του Ολυμπιακού - όπου στάθηκε και στη σημασία του 5-0 με τον Πανσερραϊκό αλλά και πως θέλουν οι παίκτες τους φιλάθλους και στη συνέχεια στο πλευρό τους - σχολίασε μεταξύ άλλων για:

Το πως αιαθάνεται για την επιστροφή του: Νιώθω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την όμορφη υποδοχή και που με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Για αυτό είχα και αυτήν την καλή απόδοση.