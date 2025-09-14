Ποντένσε: «Νιώθω πολύ καλά που γύρισα, ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή» (vid)
Ο Πορτογάλος σταρ, Ντάνιελ Ποντένσε. έκανε δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου του Ολυμπιακού έπειτα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού και στάθηκε ξανά στη στήριξη του κόσμου της ομάδας.
Ο Ποντένσε στις δηλώσεις του στο κανάλι του Ολυμπιακού - όπου στάθηκε και στη σημασία του 5-0 με τον Πανσερραϊκό αλλά και πως θέλουν οι παίκτες τους φιλάθλους και στη συνέχεια στο πλευρό τους - σχολίασε μεταξύ άλλων για:
Το πως αιαθάνεται για την επιστροφή του: Νιώθω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την όμορφη υποδοχή και που με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Για αυτό είχα και αυτήν την καλή απόδοση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.