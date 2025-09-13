Λεβαδειακός: Πλήρης για το ματς με την ΑΕΚ
Την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός.
Ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.