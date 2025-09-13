Λεβαδειακός: Πλήρης για το ματς με την ΑΕΚ

Σωτήρης Μυκονίου
Χωρίς απουσίες ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (14/9) την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός.

Ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.

