Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για ερυθρόλευκο show του β' μέρους του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό και τον Αργεντίνο που είχε ήδη σώσει πριν τη μέρα.

Στο τέλος ήταν μία πολύ ωραία μέρα για τον Ολυμπιακό . Ήταν ένα α' μέρος που σίγουρα δεν λειτούργησε καλά με μία κάπως πειραματική 11άδα και σε μία λογική του να χρησιμοποιηθούν παίκτες όπως ο Καμπελά που είναι εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Γενικότερα αυτό που πήγε βασικά καλά για τον Ολυμπιακό ήταν η αποβολή του Γκριν για τον Πανσερραϊκό.

Στο 2ο μέρος ήταν άλλο παιχνίδι. Όποιον και να διαλέξει κανείς ως διακριθέντα σωστός θα είναι. Ο Ποντένσε είχε γκολ και ασίστ, ο Ταρέμι είχε κερδισμένο πέναλτι και 2 γκολ και ακόμα και ο Γιαζίτζι που είχε χαμένο πέναλτι είχε συμβολή σε γκολ. Ο Πορτογάλος ξεσήκωσε το Καραϊσκάκη, έδειξε πως γύρισε φοβερά... αγριεμένος και έτοιμος για πολύ καλά πράγματα (και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη γκολάρα του).

Οι περισσότεροι θα σταθούν στον Ποντένσε. Έχει άλλου τύπου σχέση με την εξέδρα, τρέφει τεράστια αγάπη για τον Ολυμπιακό κα κάθε φορά που γυρνά εδώ θέλει να προσφέρει όλο και περισσότερα.

Ο δε Ταρέμι από την άλλη μπήκε στο 68' και έως το 94' στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε πέναλτι υπέρ του και δύο γκολ. Τι άλλο να έκανε δηλαδή στην πρώτη του ever παρουσία; Ακόμα και οι Καμπελά και Στρεφέτσα έδωσαν δημιουργικές και επιθετικές βοήθειες.

Πριν τους 2 παιχταράδες Ποντένσε - Ταρέμι υπήρχε ο Ορτέγα!

Δεν ήταν μόνο ότι εισέπραξε τους επαίνους του προπονητή του. Ήταν πως ήταν ο παίκτης που έσωσε βέβαιο γκολ του Πανσερραϊκού διώχνντας τη μπάλα προτού αυτή περάσει τη γραμμή στο πρώτο μέρος και εκείνος που είχε μετά ασίστ στο 1-0 του Ελ Καμπί αλλά και γκολ. Ήταν γενικότερα ένα ιδιαίτερα καλό παιχνίδι από την πλευρά του Φρανσίσκο Ορτέγα, που δεν ξεκίνησε ιδανικά αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε καταλυτικός για την εξέλιξη του αγώνα.

Προφανώς και το επίπεδο της Ευρώπης δεν θα είναι σαν αυτό του ελληνικού Πρωταθλήματος. Ωστόσο η εικόνα των παικτών της γραμμής κρούσης, το επίπεδο ετοιμότητάς τους και η διάθεσή τους έστειλαν πολύ ωραία αγωνιστικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας. Και ειδικα ο Ιρανός σέντερ φορ που έδειξε έτοιμος να προσφέρει και ήταν μέσα στις φάσεις. Και όλα αυτά συνδυάστηκαν από το πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος στο Καραϊσκάκη και σε μία εξαιρετική ατμόσφαιρα.