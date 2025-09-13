Μια ημέρα πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε την έγκριση του ώστε η Κηφισιά να πάρει τον Ολυμπιακό Στάδιο ως μόνιμη έδρα για τη σεζόν της επιστροφής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και αφού δεν έχει κλειδώσει ακόμα το που θα αγωνίζεται το κλαμπ των Βορείων Προαστίων η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι ως γηπεδούχος στο Βόλο, με αντίπαλο το Τριφύλλι.

Παραμονή του αγώνα με τους Πράσινους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η Κηφισιά παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση, την οποία θα χρησιμοποιεί επί το πλείστον στις εντός έδρας αναμετρήσεις, αρχής γεννομένης από τον αγώνα με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Η φανέλα που σχεδίασε η «Erima» είναι μπλε με πράσινες και λευκές λεπτομέρειες.

«Μεταφέροντας την κομψότητα του Βορρά και τη δύναμη της πόλης: Η εντός έδρας εμφανίση μας αφηγείται την ιστορία μας!», ανέφερε η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς.