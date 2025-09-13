Διούδης: «Ίσως το μόνο αρνητικό είναι ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα, έχουμε υψηλούς στόχους»

Ο Σωκράτης Διούδης μίλησε για τους στόχους της νέας σεζόν, την επιστροφή του στον Άρη αλλά και για τη συνεργασία του με τον Μανόλο Χιμένεθ, σε δηλώσεις του

Η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στον Άρη είναι μια στιγμή με ξεχωριστό συναίσθημα για τον ίδιο. Ο τερματοφύλακας μίλησε στην κάμερα της Nova για την επιστροφή του «στο σπίτι» και τους στόχους της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναφέρθηκε στην ομάδα και στους στόχους που έχει θέσει για τη φετινή σεζόν. Η πρώτη ερώτηση που του έγινε, τώρα που επέστρεψε στον Άρη μετά την αποχώρησή του το 2017 για τον Παναθηναϊκό, αφορούσε τα συναισθήματά του για την επιστροφή στον Άρη. Εκείνος απάντησε: «Είναι γνώριμα μέρη για μένα! Είμαι πολύ χαρούμενος, που βρίσκομαι εδώ και πάλι μετά από πολλά χρόνια. Βλέπω γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα. Ήξερα το περιβάλλον και δεν χρειάζομαι καθόλου χρόνο προσαρμογής κι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έχω περάσει όλη την ζωή μου εδώ! Ήταν καθημερινό δρομολόγιο για πάρα πολλά χρόνια. Με μια μεγάλη παύση, είναι σα να συνέχισα από εκεί που σταμάτησα».

Ο κίπερ του Άρη ακόμη ανέφερε για την επιστροφή του: «Είμαι ενθουσιασμένος από τη συναναστροφή μου με τα παιδιά αυτές τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή μου! Η ομάδα έχει πολύ καλό έμψυχο υλικό. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Έχουμε μεγάλη ποιότητα στις προπονήσεις. Ίσως το μόνο αρνητικό είναι ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα, διότι έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι παίκτες σε μια μεταγραφική περίοδο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για γίνουμε η ομάδα που θέλουμε. Πιστεύω, όμως, ότι μέσα από τα παιχνίδια, θα δένουμε όλο και περισσότερο. Παίρνοντας τα αποτελέσματα που θέλουμε, θα ανεβαίνει και ψυχολογικά η ομάδα και θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε».

Είναι ξεκάθαρο ότι οι φίλοι του Άρη περιμένουν από αυτόν, όπως και από τον Γιάννη Γιαννιώτα, να μεταφέρουν στα αποδυτήρια το πνεύμα και την ψυχή της ομάδας. Όταν ρωτήθηκε αν το νιώθει και ο ίδιος έτσι, απάντησε: «Σίγουρα! Πλέον, μιλώντας για τον εαυτό μου, είμαι σε μια ηλικία κι έχω την εμπειρία, ώστε να μπορώ να το κάνω. Γνωρίζω το περιβάλλον πολύ καλά, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Γνωρίζω τη δίψα που έχει ο κόσμος της ομάδας για επιτυχίες. Να πω την αλήθεια, αυτό είναι και το προσωπικό μου κίνητρο. Έχω την ίδια δίψα που έχει και ο κόσμος, να φέρουμε επιτυχίες στην ομάδα. Σιγά σιγά, αυτό πιστεύω ότι θα το περάσω και στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα αποδυτήρια».

«Δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια. Ειδικά από τη στιγμή που είμαστε μια καινούργια ομάδα. Οι απαιτήσεις, όμως, είναι πάντα υψηλές. Είμαστε μια ομάδα που πρέπει πάντα να κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι το βλέπω εγώ! Εννοώ ότι πρέπει πάντα να έχουμε υψηλούς στόχους και να είμαστε στην κούρσα με τις ομάδες, που βρίσκονται πάντα ψηλά και διεκδικούν το καλύτερο, είτε στο πρωτάθλημα, είτε στο Κύπελλο. Η Ευρώπη ήταν ένας μεγάλος στόχος, που χάθηκε νωρίς για εμάς, όμως, έχουμε δύο στόχους στην Ελλάδα, για τους οποίους πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεταο» σχολίασε αναφορικά για το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πήχης.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη συνάντηση του με τον νέο τεχνικό, Μανόλο Χιμένεθ: «Τον γνώριζα τον Μανόλο Χιμένεθ από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Είναι γνωστός για την πειθαρχία, που έχουν οι ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθεί να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του. Πιστεύω ότι θα βάλει τις δικές του πινελιές στην ομάδα και θα αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλει να έχουμε ως σύνολο»