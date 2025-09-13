ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα (vid)
Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Ζοάο Μάριο. Το πιο «φρέσκο» και ένα από τα σπουδαιότερα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, που πήρε το «10» και δήλωσε ενθουσιασμένος με τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο», φάνηκε αρκετά ορεξάτος.
Στην πρώτη του παρουσία στα Σπάτα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), ο 32 χρονος μέσος ήταν αρκετά κεφάτος και με τους νέους του συμπαίκτες, όπως φαίνεται από τα πλάνα που ανέβασε η ομάδα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.
