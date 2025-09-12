Ο Παναιτωλικός με την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη έκλεισε εντυπωσιακά τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι, κατά το οποίο γέμισε το ρόστερ του τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.

Όπως είναι προφανές η σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει είναι ξεχωριστή για την «οικογένεια» του Παναιτωλικού, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας του κλαμπ, ενώ πριν δυο μήνες είχαμε τη συμπλήρωση μιας 20ετίας με τον Φώτη Κωστούλα στη διοικητική ηγεσία του συλλόγου.

Είναι λογικό αυτή τη χρονιά να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στους Αγρινιώτες, οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν αυτή την ιδιαίτερη σεζόν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία, ώστε να γιορτάσουν τα 100 χρόνια όπως αξίζει στα Καναρίνια.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε και ο αγωνιστικός σχεδιασμός της χρονιάς, ο οποίος ολοκληρώθηκε άκρως εντυπωσιακά στη deadline day των μεταγραφών, με το απαραίτητο... κερασάκι της «τουρτάς», την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι πως μετά το θρίαμβο επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο «Emileon» δεν επαναπαύθηκαν, καθώς εκτός από τον ήδη κλεισμένο Τζέισον Τσούρα, ανακοίνωσαν τον Γάλλο εξτρέμ Μπένι Ενκολόλο και φυσικά τον 32χρονο διεθνή Έλληνα χαφ.

Ριζικές αλλαγές σε χαφ και επίθεση

Με την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη η... μπίλια στις μεταγραφές του Παναιτωλικού «έκατσε» στις 13, το οποίο σημαίνει πως άλλαξε ριζικά μεγάλο ποσοστό του ρόστερ. Φυσικά οι μεγάλες αλλαγές έγιναν στο κέντρο και στη γραμμή κρούσης.

Στα χαφ αποχώρησαν οι Πέρες, Μπουζούκης και ο αρχηγός Γιώργος Λιάβας με πώληση στη Ρίο Άβε, με τους Μπουχαλάκη και Κόγιτς να πλαισιώνουν τον Λουίς και τους νεαρούς Ράδο και Κοντούρη, στους οποίους έχει αποδείξει την εμπιστοσύνη του ο Γιάννης Πετράκης.

Στην επίθεση είναι χαρακτηριστικό πως από τους ποδοσφαιριστές της πρώτης γραμμής του ροτέισον της περασμένης σεζόν παρέμεινε μόνο ο Χρήστος Μπελεβώνης. Θυμίζουμε πως παρελθόν αποτέλεσαν οι τρεις φορ Τεττέη, Λομόνακο και Μαΐντεβατς, όπως και οι μεσοεπιθετικοί Λαχούντ, Ντίας και Ρόα.

Αξιοσημείωτο πως σημαντικό ρόλο σε αυτό το... extreme makover από τη μέση και μπροστά έπαιξε και η αλλαγή σχηματισμού, καθώς ο πολύπειρος Κρητικός τεχνικός των Αγρινιωτών παραμέρισε ως βασική επιλογή το 3-5-2 και πλέον βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 4-2-3-1.

Σε αυτό το πλαίσιο τα Καναρίνια απέκτησαν έξι ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ. Όσον αφορά το «9» είναι θέση που... πονούσε αρκετά ο Παναιτωλικός μέχρι τον δανεισμό του Ανδρέα Τεττέη τον περασμένο Γενάρη και για αυτό αποκτήθηκαν ο Χόρχε Αγκίρε και ο... γνώρισμος Κόστα Άλεξιτς, με τους Αγρινιώτες να βγαίνουν νικητές στον εγχώριο ανταγωνισμό για τον Σέρβο φορ.

Φυσικά αμφότεροι έδειξαν την εκτελεστική τους ικανότητα στο «διπλό» στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο διεθνής Κουβανός φορ είχε «καθαρίσει» την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με «buzzer beater» στην έδρα της Νίκης Βόλου.

Ποσότητα και ποιότητα

Εκτός από τις δέκα προσθήκες που έγιναν από το κέντρο του γηπέδου και μπροστά έγιναν και τρεις μεταγραφές για την ενίσχυση στην οπισθοφυλακή. Ο έμπειρος στο ελληνικό πρωτάθλημα Ζίβκο Ζίβκοβιτς αποκτήθηκε για να πλαισιώσει τον πρώτο αρχηγό μετά την αποχώρηση του Λιάβα, Λούκας Τσάβες.

Ο Κριστιάν Μανρίκε συνθέτει το δίδυμο των αριστερών μπακ με τον Αποστολόπουλο αν και μέχρι στιγμής λόγω τον έχουμε δει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ λόγω των επιθετικών του αρετών.

Φυσικά η κίνηση που ξεχωρίζει στην «πίσω ζώνη» είναι ο Ουνάι Γκαρθία. Ο Παναιτωλικός πρόσθεσε στα στόπερ του τον 33χρονο μέχρι πρότινος αρχηγός της Οσασούνα της La Liga, ο οποίος με την τεράστια εμπειρία και κλάση του αποτελεί δεδομένα αναβάθμιση για την αμυντική γραμμή των Καναρινιών.

Επί της ουσίας η μοναδική θέση που δεν υπήρξε αντικατάσταση μέσω μεταγραφής είναι αυτή στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου αποχώρησε ο Μιχάλης Μπακάκης. Ο Χάρης Μαυρίας είναι δεδομένα ο βασικός στα πλάνα του Γιάννη Πετράκη, ενώ αυτό το διάστημα που είναι τραυματίας ο 19χρονος Δαυίδ Γαλιάτσος έχει κερδίσει επάξια τη θέση του στο ρόστερ, δείχνοντας μέχρι στιγμής πως μπορεί να ανταπεξέλθει.

Το σημαντικό για τον Παναιτωλικό είναι πως εκτός από το ποσοτικό «γέμισμα» του ρόστερ έγινε και η ανάλογη ποιοτική αναβάθμιση. Η εμπειρία των Μπουχαλάκη - Γκαρθία δεν χωράει αμφισβήτηση, ενώ ήδη έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με την ποιότητα τους οι Μάτσαν, Μίχαλακ και Κόγιτς.

Φυσικά μια ομάδα με τόσες αλλαγές στο ρόστερ και με έξι μεταγραφές να έχουν γίνει μετά το πέρας της προετοιμασίας είναι λογικό πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να βρει ομοιογένεια και χημεία, όμως η εμφάνιση με τον Άρη και το δυνατό «finish» των μεταγραφών αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Το «βάθος» του Παναιτωλικού