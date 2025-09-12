Παναιτωλικός: Με Μπουχαλάκη και Ενκολόλο η αποστολή για Βόλο
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Βόλο στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Πετράκης συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε πριν λίγες ώρες στους Αγρινιώτες, όσο και τον Μπένι Ενκολόλο, o οποίος πριν φορέσει τα κιτρινομπλέ έκανε την τρέχουσα σεζόν 13 εμφανίσεις με την Κλουζ κι έδωσε τρεις ασίστ.
Στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη επέστρεψε ο Σμυρλής, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Μαυρίας και Μλάντεν. Επιπρόσθετα στις επιλογές του πολύπειρου τεχνικού δεν είναι ο τρίτος νεοαποκτηθέντας, Τζέισον Τσούρα.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.