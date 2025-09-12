Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με τον Βόλο στο Αγρίνιο. Μέσα οι νεοαποκτηθέντες Μπουχαλάκης και Ενκολόλο.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Βόλο στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Πετράκης συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε πριν λίγες ώρες στους Αγρινιώτες, όσο και τον Μπένι Ενκολόλο, o οποίος πριν φορέσει τα κιτρινομπλέ έκανε την τρέχουσα σεζόν 13 εμφανίσεις με την Κλουζ κι έδωσε τρεις ασίστ.

Στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη επέστρεψε ο Σμυρλής, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Μαυρίας και Μλάντεν. Επιπρόσθετα στις επιλογές του πολύπειρου τεχνικού δεν είναι ο τρίτος νεοαποκτηθέντας, Τζέισον Τσούρα.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.