Οι πρώτες δηλώσεις του Ζοάο Μάριο στην κάμερα της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης του από την Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού και η αναφορά στον... συνονόματο, Μάριο Ηλιόπουλο.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Ζοάο Μάριο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μιλώντας στην κάμερα του ΑΕΚ TV.



Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο (σχολιάζοντας και τη... συνωνυμία τους), τον τεχνικό διευθυντή του της Ένωσης Χαβιέ Ριμπάλτα και τον προπονητή του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς, για τον ρόλο που έπαιξαν ο καθένας από την πλευρά του προκειμένου να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.



Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας και έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο για τη φετινή σεζόν: να επιστρέψει η AEK στην κορυφή, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο

«Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη για την προσπάθειά του, με τον οποίο έχουμε το ίδιο όνομα, Μάριο.

Ευχαριστώ επίσης τον Χαβιέρ (Ριμπάλτα) και τον κύριο Νίκολιτς, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και τον ήξερα, επομένως είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα αρχή εδώ στην ΑΕΚ».

Για τον στόχο της ομάδας και τον προσωπικό του στόχο: «Πρώτα απ’ όλα έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωταθλητές φέτος. Πιστεύω στη δουλειά του προπονητή. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών, οπότε πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω με την εμπειρία και την ποιότητά μου και εύχομαι να σκοράρω αρκετά γκολ και να δώσω αρκετές ασίστ».

Για την OPAP Arena: «Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είδα χθες βράδυ κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν είναι ποτέ το ίδιο με το να είσαι εδώ. Ανυπομονώ να δω το γήπεδο γεμάτο και ελπίζω στα πρώτα μου ματς να το δω».