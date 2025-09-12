Ο Μανόλο Χιμένεθ ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση (13/9, 20:00) με τον Ατρόμητο ενόψει της οποίας ο Ισπανός προπονητής δεν έδειξε την πρόθεση μεγάλων αλλαγών στο αρχικό σχήμα.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα είχε περισσότερο… διδακτικό χαρακτήρα για τον Μανόλο Χιμένεθ υπό την έννοια ότι το βλέμμα του εστίασε στις καθημερινές συνήθειες των ποδοσφαιριστών παράλληλα της αξιολόγησης της αγωνιστικής κατάστασής του και λιγότερο στη δοκιμή προσώπων και σχηματισμών ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο. Αυτή η πρακτική οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο Ισπανός προπονητής δεν θα αλλάξει πράγματα στο αρχικό σχήμα του Άρη, έχοντας φυσικά να διαχειριστεί τις απουσίες δύο ακραίων επιθετικών (Πέρεθ και Δώνης) οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βασικό ρόλο στο Περιστέρι.

Κι έτσι ο 61χρονος προπονητής είτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους Γιαννιώτα, Ντιαντί στις επιθετικές πτέρυγες είτε να αλλάξει ρόλο ενός εκ των Μιζεουί, Μορουτσάν σ’ ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μοιάζει πιθανό. Το ίδιο ισχύει και για τον άξονα της μεσαίας γραμμής όπου δύσκολα θα σπάσει η τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γένσεν ενώ η παρουσία του Λορέν Μορόν στην 11αδα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Στη αμυντική τετράδα, καθώς δείχνουν κλειδωμένες οι θέσεις των Άλβαρο Τεχέρο (δεξιά) και Φαμπιάνο-Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας, το βασικό ερώτημα αφορά την αριστερή πλευρά. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί ο Μάρτιν Φρίντεκ ή θα επιλεγεί ο Χαμζά Μεντίλ. Αντιθέτως, αλλαγή προβλέπεται στη θέση του τερματοφύλακα με την επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη στο αρχικό σχήμα.