Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη διπλή κίνηση που είναι τεράστιο μπαμ της Ένωσης σχετικά με την παραχώρηση του Γάλλου άσου και την απόκτηση του Πορτογάλου...

Διανύουμε τη τελευταία μέρα των μεταγραφών και η ΑΕΚ κατάφερε (το ουσιαστικό) από χθες έως σήμερα (το τυπικό) να πετύχει ένα διπλό τεράστιο μπαμ στο 90' πραγματικά της περιόδου αναδημιουργίας του δυναμικού της. Είναι αυτό που λέμε: το καλύτερο το κρατούσε για το τέλος! Πρόκειται για ένα διπλό deal που χαρακτηρίζεται από τις λέξεις: ιδανικό και εξαιρετικό... Μια κίνηση απ' αυτές που αποκαλούμε ματ στο σκάκι και ανήκει (όλα τα εύσημα βασικά) στον Χαβιέρ Ριμπάλτα για ολόκληρο τον αγωνιστικό σχεδιασμό, πάντα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς που ο διευθυντής ποδοσφαίρου επέλεξε και δικαιολογημένα ήθελε στην Ένωση, με μια - δυο εξαιρέσεις (για μας και όχι τους ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού του Δικέφαλου) που έχουν να κάνουν με το δεξί άκρο και το κέντρο της άμυνας: υπενθυμίζω ωστόσο διότι αυτό είναι το δίκαιο και σωστό πως ο Σέρβος προπονητής στις πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου των κιτρινόμαυρων στη μία και μοναδική, δεν ανέφεραν ποτέ, μα ποτέ, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ και επιπλέον στόπερ (πλην Ρέλβας που αποκτήθηκε και ήδη κάνει διαφορά).

Το διπλό μπαμ στο οποίο αναφέρομαι στον πρόλογο παραπάνω είναι η παραχώρηση – πώληση του Άντονι Μαρσιάλ στην Μόντερεϊ για την οποία ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta (απομένει το τυπικό σύμφωνα με τους Μεξικανούς) και φυσικά την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας και μάλιστα με τα οικονομικά δεδομένα που επιτεύχθηκαν και τα δυο συγκεκριμένα deal. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πάρε (Ζοάο Μάριο) και δώσε (Μαρσιάλ) της ΑΕΚ στο 90' της μεταγραφικής περιόδου. Αν μας επιφυλάσσουν κάτι Ριμπάλτα και Νίκολιτς στα ...χασομέρια αυτής (σ.σ.: της μεταγραφικής περιόδου) θα το δούμε στην πράξη, αν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι «κιτρινόμαυροι» εξασφάλισαν την παραχώρηση του Γάλλου άσου δίχως να χρεωθούν το παραμικρό ποσό ως αποζημίωση στο διετές συμβόλαιο του Μαρσιάλ που θα του απέφερε άνω των 6.5 εκατ ευρώ κέρδη (και ίσως βάλει κάτι στα ταμεία της). Αν μη τι άλλο ένα σούπερ deal για την Ένωση για έναν ποδοσφαιριστή που ο Νίκολιτς απόλυτα σωστά και δικαιολογημένα δεν υπολόγιζε από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Μαρσιάλ δεν είχε καμία επιθυμία και διάθεση να προσφέρει.

Αντίστοιχα εξαιρετικό πρέπει να χαρακτηριστεί και το deal με την Μπεσίκτας σε επίπεδο οικονομικό για την ΑΕΚ, αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού μπορεί ο Σέρβος τεχνικός να μίλησε στο τελευταίο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια για νέο και συμπληρωματικό επιθετικό, αλλά με τους Γιόβιτς, Πιερό και Ζίνι στο ρόστερ, μεγαλύτερη ανάγκη είχε η ομάδα που πλέον παίζει 4-2-3-1, έναν παίκτη δηλαδή όπως είναι ο Ζοάο Μάριο που δύναται να παίξει πίσω από τον φορ, εκεί κυρίως, αλλά και στο αριστερό φτερό της επίθεσης και κατ' ανάγκη και στο δεξί (όπως και στο «8»). Μάλιστα κατάφερε να τον κλείσει δίχως να δώσει ...ευρώ, αλλά και να πληρώσει περί το 1.7 με 1.8 εκατ. ευρώ στον 32χρονο Πορτογάλο άσο, ο οποίος κερδίζει ετησίως στην Τουρκία 4 εκατ ευρώ και για τον λόγο αυτό δεν μπόρεσε να τον πάρει πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός που ήθελε αρκετά τον Ζοάο Μάριο αλλά εκείνος επέλεξε την Μπεσίκτας για ξεκάθαρους οικονομικούς λόγους! Αν μη τι άλλο το χαρακτηρίζει κανείς και ως το deal της χρονιάς στις εντός συνόρων μεταγραφές και ίσως όχι μόνο αν παντρέψουμε το οικονομικό και το αγωνιστικό σκέλος: αν και το τελευταίο αποδεικνύεται μόνο στο χορτάρι!

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ξενίζει, μόνο ελέω στόχευσης από Ριμπάλτα και τα λεγόμενα Νίκολιτς, είναι πως ο Ζοάο Μάριο διανύει το 32ο έτος της ηλικίας του και η ΑΕΚ πρόσθετε έως τώρα ποδοσφαιριστές από τα 21 τους έως 29 βαριά... Βέβαια υπήρχε εξαίρεση η περίπτωση του Ντέσερς που είχε μπει επίσης στη τρίτη δεκαετία της ζωής του οπότε για έναν ποδοσφαιριστή το δεχόντουσαν. Εννοείται για τον απόλυτα ενεργό, σημαντικό για την τουρκική ομάδα αν κρίνουμε από τα νούμερά του πέρυσι και φέτος ήδη, έκαναν πολύ καλά στην Ένωση που τον πήραν και δεν υπολόγισαν την ηλικία του... Σε ότι αφορά στον Μαρσιάλ, το οποίο συνιστά ακόμη καλύτερη συμφωνία και δίχως αυτή δεν θα προέκυπτε καν ο Ζοάο Μάριο, εκτός από τα οφέλη σε επίπεδο αγωνιστικό και οικονομικό, υπάρχει και η καλύτερη δυνατή διαχείριση των αποδυτηρίων μιας και αποτελούσε τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη της ΑΕΚ και του πρωταθλήματος, με ότι αυτό προκαλεί όταν δεν αποτελεί μέλος της ομάδας για τους υπόλοιπους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θαρρώ αντιλαμβάνεται και ένα πεντάχρονο τι ακριβώς εννοώ για τα κιτρινόμαυρα αποδυτήρια και τις απαιτήσεις που μπορεί να προκύπτουν όταν ένας ποδοσφαιριστής σου κερδίζει ποσό πάνω από τα 3 μύρια για να ...κάθεται.

Εν κατακλείδι αυτή είναι η διαφορά της εξαιρετικής δουλειάς που έγινε από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα αυτό το καλοκαίρι, καιρό πριν για μένα όπως άλλωστε είχα γράψει στο σχετικό μου blog, από το απλά κάνει τη δουλειά... Κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων και δικαιολογημένα από όλους στην κιτρινόμαυρη φυλή τη στιγμή που την αποτελεσματικότητα στη δουλειά του αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι, μάλιστα πολύ λένε για τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου: ότι τ' αξίζει και με το παραπάνω τα χρήματα που κερδίζει και παράλληλα -όπως αναφέρει και ο λαός- για τον Μάριο Ηλιόπουλο και τη συγκεκριμένη επιλογή του πως: ότι πληρώνεις παίρνεις! Στο 90' η ΑΕΚ απογειώνει την ποιότητά της με μια απομάκρυνση και μια προσθήκη αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα στο χορτάρι αποδεικνύονται: με μια επισήμανση και διαφορά: η δουλειά έγινε βάση σχεδίου, στόχου και ικανοτήτων των στελεχών που επιλέχθηκαν για να χτίσουν την Ένωση του Νίκολιτς. Μπορεί να χρειάστηκε ...καραμπόλα για να αποκτηθεί ο Ζοάο Μάριο και να φύγει ο Σόλσκιερ από την Μπεσίκτας και ο Μαρσιάλ από την ΑΕΚ για να γίνει το deal, αλλά απαιτείται να 'χει και τα κατάλληλα κονέ να βρεις ομάδα στο Μεξικό και παράλληλα να σε ενημερώσουν ότι είναι διαθέσιμος ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός...

*Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στη Λιβαδειά θα είναι κανονικά ο Αρόλντ Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος στόπερ αποδεσμεύτηκε από τις κλήσεις της Εθνικής του ομάδας, όπου δεν είχε ενσωματωθεί τελικά, με την ΑΕΚ να παίρνει το σχετικό έγγραφο της ανάκλησης.



