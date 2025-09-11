Ο Ζοάο Μάριο με τον Μάρκο Νίκολιτς είχαν συνεργαστεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας και θα «σμίξουν» ξανά στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για εντυπωσιακό φινάλε στο κλείσιμο των μεταγραφών. Ο Δικέφαλος συμφώνησε με την Μπεσίκτας για το μονοετή δανεισμό του Ζοάο Μάριο, με το deal των δυο πλευρών να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

O 32χρονος Πορτογάλος μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στον Μάρκο Νίκολιτς με την εμπειρία και την ποιότητα του, ενώ είναι πολυθεσίτης, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, όσο και ως εσωτερικός μέσος.

Φυσικά πρόκειται για έναν παίκτη που γνωρίζει άριστα ο 46χρονος τεχνικός της Ένωσης, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί πριν από μια πενταετία.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος κόουτς είχε αναλάβει τη Λοκομοτίβ Μόσχας το καλοκαίρι του 2020, μεσούσης της σεζόν στη Ρωσία και τότε ο Ζοάο Μάριο αγωνιζόταν στους Μοσχοβίτες.

Μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς ο Πορτογάλος αγωνίστηκε επτά φορές υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός τον είχε χρησιμοποιήσει πέντε φορές ως επιτελικό μέσο και δυο ως αριστερό εξτρέμ, ενώ σε 6/7 παιχνίδια ήταν βασικός και στα πέντε εξ αυτών αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο.

Σε αυτό το διάστημα η Λοκομοτίβ έκανε τρεις νίκες και είχε τέσσερις ισοπαλίες, με τον Πορτογάλο να δίνει δυο ασίστ. Η συνεργασία Ζόαο Μάριο - Μάρκο Νίκολιτς δεν συνεχίστηκε, καθώς με την ολοκλήρωση εκείνης της σεζόν παραχωρήθηκε στην Ίντερ.