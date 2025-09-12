Ο νέος άσος της ΑΕΚ Ζοάο Μάριο έχει γράψει ιστορία με την εθνική Πορτογαλίας, αφού ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Euro το 2016 στη Γαλλία, με ηγέτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο και προπονητή τον Φερνάντο Σάντος.

Ο Ζοάο Μάριο έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Πορτογαλία.

Ο 32χρονος (19/1/93) μεσοεπιθετικός, ο οποίος την τρέχουσα σεζόν θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ έχει μείνει στην ιστορία της εθνικής ομάδας της χώρας του κι έχει πάρει μέρος σε σπουδαίες διοργανώσεις. Έχει βρεθεί ανάμεσα σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές και ο ίδιος με την ποιότητά του, κατάφερε να σταθεί στο τοπ επίπεδο.

Η πρώτη κλήση στην Πορτογαλία

Ο Ζοάο Μάριο ξεκίνησε να καταγράφει συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας το 2014. Η καταγωγή του είναι από την Ανγκόλα, όμως, έπαιξε με την εθνική Πορτογαλίας και το κοντέρ κατέγραψε 56 αγώνες και 3 γκολ. Με τις μικρότερες εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας μέτρησε 82 συμμετοχές.

Το ντεμπούτο του με την Ανδρών έγινε σε φιλικό εκτός έδρας με τη Γαλλία στις 11 Οκτωβρίου 2014. Ο προπονητής που του έκανε την τιμή να παίξει για πρώτη φορά, είναι ο Φερνάντο Σάντος, ένας τεχνικός που έβαλε τη σφραγίδα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την Εθνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, ενώ έμεινε για λίγο και στον Παναθηναϊκό. Ο Ζοάο Μάριο, λοιπόν, αν και μπήκε αλλαγή κι αγωνίστηκε μόλις 14 λεπτά, κέρδισε πέναλτι στην ήττα με 2-1.

Η κούπα στο Παρίσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώτος του επίσημος αγώνας με την εθνική ήταν τρεις μέρες αργότερα. Στις 14/10/14 μπήκε αλλαγή στο 68' στην εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Δανίας για τα προκριματικά του Euro 2016.

Αυτή ήταν και η διοργάνωση που τον σημάδεψε και τον καθιέρωσε ανάμεσα στους κορυφαίους μεσοεπιθετικούς του κόσμου. Ο Ζοάο Μάριο κλήθηκε από τον Φερνάντο Σάντος στην αποστολή για το Euro 2016.

Ο νυν παίκτης της ΑΕΚ, με το «10» στη φανέλα, όπως θα δείτε και στην απονομή και στον πανηγυρισμό στο γκολ του τελικού) αγωνίστηκε σε όλα τα ματς. Αρχικά στα τρία του ομίλου, στις ισοπαλίες (!) με Ισλανδία (1-1, βασικός όπως φαίνεται στην κεντρική φωτογραφία, έπαιξε 76'), Αυστρία (0-0, αλλαγή έπαιξε 19'), Ουγγαρία (3-3, βασικός με ασίστ στον Κριστιάνο Ρονάλντο για το 2-2, έπαιξε 90').

Στα υπόλοιπα ματς ήταν σε όλα βασικός. Στους «16» στην πρόκριση με την Κροατία στην παράταση, έπαιξε 87 λεπτά. Στην πρόκριση επί της Πολωνίας στα προημιτελικά έπαιξε 80'. Στον ημιτελικό με την Ουαλία αγωνίστηκε σε όλο τον αγώνα. Το ίδιο και στον τελικό. Έπαιξε και στα 120 λεπτά της αναμέτρησης με τη Γαλλία, όπου η Πορτογαλία επικράτησε 1-0.

Ο Ζοάο Μάριο σε δύο Μουντιάλ

Ο διεθνής Πορτογάλος ήταν φυσικά δύο χρόνια αργότερα παρών, επίσης με το «10» στην πλάτη και στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Έπαιξε αλλαγή 22' στο απίθανο 3-3 με την Ισπανία, ήταν βασικός (70') στη νίκη 1-0 επί του Μαρόκου και βασικός (84') στο 1-1 με το Ιράν. Στους «16» ξεκίνησε με την Ουρουγουάη, αγωνίστηκε επίσης για 84 λεπτά, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε 2-1 κι αποκλείστηκε.

Ο έμπειρος μέσος έμελλε να παίξει σ' ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 2022 στο Κατάρ, με το «17» στη φανέλα αυτή τη φορά κλήθηκε εκ νέου από τον Φερνάντο Σάντος. Έπαιξε μόλις 2' στη νίκη με 3-2 επί της Γκάνας στην πρεμιέρα και 82' στην ήττα με 2-1 από τη Νότια Κορέα. Στο ματς του ομίλου με Ουρουγουάη, στους «16» με Ελβετία και στα προημιτελικά με το Μαρόκο, έμεινε στον πάγκο. Τον Μάιο του 2023, ο Ζοάο Μάριο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα κι έκανε χώρο στη σπουδαία φουρνιά που έχει η Πορτογαλία.