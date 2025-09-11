«Άρης και Ρούμπιν Καζάν θέλουν τον Μάρτιν Χόνγκλα»

Η ιστοσελίδα «africafoot» ενίσχυσε τα ισπανικά δημοσιεύματα περί αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος του Άρη για τον Μάρτιν Χόνγκλα σημειώνοντας ότι η ελληνική ομάδα προσπαθεί να αποκτήσει τον Καμερουνέζο μέσο έχοντας αντίπαλο τη Ρούμπιν Καζάν.

Η υπόθεση του Μάρτιν Χόνγκλα βρίσκεται στην επικαιρότητα του Άρη από τις αρχές του περασμένου Ιούνη, όταν οι «κίτρινοι» συμφώνησαν με τον ποδοσφαιριστή και τη Γρανάδα αλλά λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων και δυσκολίας του παίκτη στην έκδοση βίζας για τα μέλη της οικογένειάς του, η συμφωνία έμεινε στον αέρα. Είναι αλήθεια ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες υπήρξε νέα επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, επί τούτου έγραψαν τα ισπανικά media και αυτή τη φορά ήταν η… σειρά του «Africafoot».

Σύμφωνα με την αναφορά της ιστοσελίδας… «η Γρανάδα προσπαθεί να αποδεσμευτεί από τον Χόνγκλα είτε μέσω πώλησης είτε κοινής συναινέσει λύση του υψηλότατου συμβολαίου του. Δύο ομάδες βρίσκονται στην κούρσα διεκδίκησής του. Άρης και Ρούμπιν Καζάν είναι αυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον», έγραψε μεταξύ άλλων.

Το νέο στοιχείο στην «πολύκροτη» υπόθεση του 27χρονου Καμερουνέζου μέσου – τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην πατρίδα του λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα της χώρας του – έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της ρωσικής ομάδας. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Χόνγκλα είχε ως βασικό στόχο την παραμονή του στην Ισπανία και κοντά στην οικογένειά του αλλά οι προθέσεις της Γρανάδα τον υποχρεώνουν να αλλάξει σκεπτικό.