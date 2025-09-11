Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον ορισμό του Έλληνα διαιτητή στο ματς της Λιβαδειάς και εστιάζει στη σημασία (προστασίας) παρουσίας χιλιάδων Ενωσιτών, αλλά και στον Γάλλο σταρ...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη δράση εντός συνόρων έχει ξεκινήσει από την Τρίτη τα μεσάνυχτα και από σήμερα και -σε ότι αφορά στην ΑΕΚ- την απογευματινή προπόνηση αρχίζει επί της ουσίας και η αγωνιστική, αλλά και σε επίπεδο focus στον αντίπαλο, προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής. Αν μη τι άλλο για την Ένωση προκύπτει μια επικίνδυνη έξοδο, πρώτη στο πρωτάθλημα, απέναντι σε μια ομάδα που αν κρίνουμε από όσα είδαμε πέρυσι, από τον προπονητή που διατήρησε και τη δουλειά που κάνει εκεί (και μπράβο του), αλλά και την ενίσχυσή της το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε προ λίγων ημερών, επιδιώκει να μπει τουλάχιστον οκτάδα! Ο Λεβαδειακός αξίζει της συγκεκριμένης αναφοράς και ανάδειξης της δουλειάς που γίνεται εκεί στην Βοιωτία και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει και στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι αήττητη σε δυο ματς, να 'χει μια νίκη και μια ισοπαλία και η δεύτερη στην έδρα του Παναθηναϊκού, κοινώς μιας ομάδας που έχει στόχο να διεκδικήσει έως το τέλος το πρωτάθλημα: προφανώς και τα παραπάνω δείχνουν και σημαίνουν πολλά και θα έχουν στη τσίτα τους πάντες στο κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα!

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειώσουμε σε τούτο το σημείο για τον Λεβαδειακό κάτι το οποίο είναι αδύνατο να μη το πράξει και το τεχνικό team της ΑΕΚ και ειδικότερα στη γενική και κεντρική ιδέα που χαρακτηρίζει σε αυτές τις δυο πρώτες αγωνιστικές την ομάδας της Λιβαδειάς. Το γεγονός ότι και στα δυο παιχνίδια βρέθηκε πίσω στο σκορ και τελικά αντέδρασε και κατάφερε το πρώτο να το κερδίσει στο γήπεδό της, με αντίπαλο την Κηφισιά, αλλά και το δεύτερο να μη το χάσει, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας (είχε και τύχη βέβαια έως το 65' όπου θα μπορούσε εύκολα ο Παναθηναϊκός να 'χει βρει δεύτερο τέρμα και το άξιζε κιόλας βάση ευκαιριών και εικόνας του αγώνα). Αυτό πρέπει να το έχουν καλά στο μυαλό τους ο Νίκολιτς και πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν το ματς στην Λιβαδειά. Ό,τι δηλαδή πρόκειται για έναν αντίπαλο που δεν τα παρατάει, ακόμη και με δυο γκολ να βρεθεί πίσω στο σκορ, ο οποίος θα διεκδικήσει και τη παραμικρή πιθανότητα του παρουσιαστεί να πάρει κάτι καλό από την οποιαδήποτε αναμέτρηση, απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Εννοείται πως είναι αρκετά διαφορετικό να προηγηθεί η ΑΕΚ με 0-2 στην έδρα του Λεβαδειακού και εντελώς άλλο να το κάνει η Κηφισιά, όμως δεν προσπερνάς έτσι απλά όταν μια ομάδα επέστρεψε από τέτοιο σκορ και μάλιστα τελικά πήρε και το τρίποντο...

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ορίστηκε να σφυρίξει ο Παπαπέτρου, πρόκειται για τον ίδιο που είχε επιλεχθεί να το κάνει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, να σφυρίξει κοινώς τον αγώνα της Ένωσης με τον Πανσερραϊκό, αλλά δήλωσε ασθένεια -την οποία οφείλουμε να είμαστε χαρούμενοι που ξεπέρασε απ' ότι έμαθα σε χρόνο ρεκόρ και ευτυχώς- με αποτέλεσμα να αλλάξει λίγα 24ωρα πριν τη σέντρα ο ρέφερι της πρώτης αγωνιστικής στον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας! Προσωπικά δεν είμαι καλοπροαίρετος όταν πρόκειται για ελληνικό ποδόσφαιρο και ...συμμαχίες και γενικά τα δεδομένα που 'χουμε από πέρυσι όπου έγινε δουλίτσα όταν έπρεπε προκειμένου να περιοριστεί (να το θέσω κομψά) βαθμολογικά η ΑΕΚ. Τα γράφω και τα υπενθυμίζω διότι σε τούτο το τόπο ξεχνάμε τόσο εύκολα και γρήγορα με αποτέλεσμα να καταλήγουμε να κρίνουμε πρότζεκτ, πρόσωπα και καταστάσεις από το φινάλε και μόνο μιας σεζόν: εδώ να σημειώσω ότι όντως το φίνις για την Ένωση πέρυσι ήταν όντως απογοητευτικό με δική της ευθύνη και καταστροφικό τελικά! Αλλά ακόμη κι έτσι θα ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγματα αν είχε πάρει το 50% από τα σφυρίγματα που είχε στη διάρκεια της σεζόν κάτι που δεν έγινε με σκοπό και στόχο φυσικά στην προηγούμενη σεζόν.

Διότι η ΑΕΚ στερήθηκε πέναλτι και βαθμών σε ματς όπως στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό όπου όχι μόνο τη τιμώρησαν με πέναλτι αυστηρό αλλά δεν τις έδωσαν και δυο πέναλτι μαρς πάνω σε Οντουμπάτζο και Πινέδα (το είχε παραδεχθεί μέχρι και ο Λανουά για να καταλάβει κανείς). Αλλά και σε αγώνα στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό στην παράβαση -επίσης μαρς- πάνω στον Περέιρα με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού (στο 0-0 παρακαλώ) να γκρεμίζει με το χέρι στο σώμα (πιο συγκεκριμένα στο στήθος) του Αργεντινού άσου. Ενώ και σε ντέρμπι, δυο μάλιστα μου έρχονται πολύ πρόχειρα και μπαμ, είχε τις ...πιστολιές της: στην έδρα της με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια και στο ματς που έληξε 1-1 έπνιξαν το πέναλτι του Μπάμπα πάνω στον Λιβάι Γκαρσία (μη θυμίσω τι όργια έκανε ο Τσβάιερ (ευτυχώς δεν στέρησε την πρόκριση από την ΑΕΚ στο Κύπελλο), ενώ στον αγώνα για τα play offs και το 2-3 του ΠΑΟΚ δεν σφυρίζουν πέναλτι μαρς του Κετζιόρα -σπρώξιμο με τα δυο χέρια- πάνω στον Πιερό! Υπάρχει και το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ όπου στο 0-0 δεν δίνει πέναλτι που γίνεται -και το παραδέχτηκαν όλοι- πάνω στον Βίντα από τον Ντραγκόφσκι! Θαρρώ δεν χρειάζεται να θυμίσω κι άλλα μιας και με αυτά και μόνο η Ένωση θα είχε κλειδώσει τη δεύτερη θέση και δεν θα χρειαζόταν να ...κατέβει καν στα play offs!

Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ...περσινά ξινά σταφύλια αλλά ξεχνάμε διάολε πολύ εύκολα σε τούτη τη χώρα και μετά το ...παίζουν κάποιοι και ότι δεν έγιναν ποτέ αυτά κι ας είναι επιβεβαιωμένα όλα! Η ΑΕΚ με αυτά και με τ' άλλα (και τα δικά της τραγικά αποτελέσματα προφανώς) μπήκε το καλοκαίρι ...νταηλίκι επί της ουσίας σε μια κατάσταση να πρέπει να παίζει την Ευρώπη και γενικά το μέλλον της στη σεζόν και τις επόμενες χρονιές της, δίχως καν δεύτερη ευκαιρία, διότι αν αποκλειόταν έμενε και εκτός, ενώ αν ήταν δεύτερη, ή τρίτη θα είχε τουλάχιστον μια ακόμη ευκαιρία και δεν θα έπαιζε με το ...πιστόλι στον κρόταφο! Πώς θα προστατευθεί η ομάδα από ανάλογες ...πιστολιές και παράλληλα πως θα 'χει 50αρίσια διαιτησία την Κυριακή στην Λιβαδειά; Από τον κόσμο της και μόνο... Οι Ενωσίτες θα είναι χιλιάδες και την Κυριακή στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας και θα είναι η πιο σημαντική και δυνατή ασπίδα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όπως και έτσι πρέπει να είναι όλο το χρόνο: με προσοχή, με μυαλό, με λογική διότι εννοείται ότι μας περιμένουν στην γωνία με μισό... δυναμιτάκι να μας κλείσουν το γήπεδό μας!

*Τρέχει η υπόθεση που διαβάσατε αποκλειστικά και αποκαλυπτικά από το Gazzetta για τη δυνατή υποψηφιότητα της Μόντερεϊ να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Άντονι Μαρσιάλ... Υπάρχει πιθανότητα ακόμη και στην ημέρα που τρέχει να 'χουμε οριστική εξέλιξη στην υπόθεση με την μεξικανική ομάδα -επαναλαμβάνω και εδώ- να ασχολείται για να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Γάλλο άσο ο οποίος δείχνει και είναι έως τώρα θετικός στη συγκεκριμένη προοπτική που του εξασφαλίζει και δυο (ίσως και τρία) χρόνια συμβόλαιο...