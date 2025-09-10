Άρης: Στη ΔΕΘ ο Χιμένεθ και οι παίκτες

Βασίλης Βλαχόπουλος
Άρης, Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ και οι παίκτες του Άρη επισκέφθηκαν το περίπτερο της ομάδας στη ΔΕΘ και υπέγραψαν αυτόγραφα σε πολλούς οπαδούς.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη και το τεχνικό τιμ επισκέφθηκαν το περίπτερο του συλλόγου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά εκεί τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου.

Πολλοί οπαδοί έφτασαν στο περίπτερο των κιτρινόμαυρων και πολιόρκησαν τους παίκτες και τον Ισπανό τεχνικό Μανόλο Χιμένεθ για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Άρης, Διούδης

@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
     

