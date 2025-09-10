Άρης: Στη ΔΕΘ ο Χιμένεθ και οι παίκτες
Οι ποδοσφαιριστές του Άρη και το τεχνικό τιμ επισκέφθηκαν το περίπτερο του συλλόγου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά εκεί τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου.
Πολλοί οπαδοί έφτασαν στο περίπτερο των κιτρινόμαυρων και πολιόρκησαν τους παίκτες και τον Ισπανό τεχνικό Μανόλο Χιμένεθ για φωτογραφίες και αυτόγραφα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta και φωτορεπορτάζ
Μανόλο Χιμένεθ και Σωκράτης Διούδης βγάζουν φωτογραφίες με φιλάθλους και υπογράφουν αυτόγραφα έξω από το περίπτερο του Άρη στη ΔΕΘ#aris #arisfc pic.twitter.com/gAxcwMSPRw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.