Ακολουθώντας μέρος της προπόνησης, ο Νοά Φαντιγκά απέκτησε πιθανότητες συμμετοχής στον εκτός έδρας αγώνα (14/3, 19:30) του Άρη με τον Πανσερραϊκό.

Η κατάσταση του Βελγομαροκινού full back θα αξιολογηθεί στην αυριανή (12/3) προπόνηση όπου θα επιχειρήσει να «βγάλει» όλο το μέρος της προετοιμασίας και αναλόγως θα αποφασιστεί ο βαθμός διαθεσιμότητάς του. Σε περίπτωση που κριθεί έτοιμος να ξεκινήσει παιχνίδι, αυτομάτως, θα προκύψει ανταγωνισμός για το δεξί άκρο της άμυνας. Επί του παρόντος, ο Μιχάλης Γρηγορίου προσανατολίζεται στη λύση του Άλβαρο Τεχέρο.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Τάσο Δώνη αν και οι δικές του πιθανότητες συμμετοχής στο ίδιο παιχνίδι δεν είναι πολλές καθώς ο έμπειρος επιθετικός δεν επιχείρησε να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης. Εκτός αυτού παραμένουν οι Τίνο Καντεβέρε, Φρέντρικ Γένσεν, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Νόα Σούντμπεργκ και Γκαμπριέλ Μισεουί οι οποίοι συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.