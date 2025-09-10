Μήνυμα Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ραντεβού στο Καραϊσκάκη, να βάλουμε τις βάσεις για το 49ο πρωτάθλημα»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν βλέπει την ώρα να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, στέλνοντας μήνυμα στον κόσμο ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά τη διακοπή αντιμετωπίζοντας το Σάββατο τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ντάνιελ Ποντένσε που επέστρεψε στους ερυθρόλευκους έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο καθώς δεν βλέπει την ώρα να ξαναζήσει την ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.

Ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έδωσε ραντεβού με τους φίλους των ερυθρόλευκων στο Φάληρο για να συνεχίζουν νικηφόρα με στόχο στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσουν τον 49ο τίτλο.

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μου έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό. Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο. Ραντεβού στο Καραϊσκάκη», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ποντένσε.