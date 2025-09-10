Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, η Ερασιτεχνική και οι οργανωμένοι έλαβαν μέρος στην σύσκεψη με θέμα το γήπεδο της ΑΕΛ και κεντρικό σύνθημα «πάμε όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά».

Πρώτος τον λόγο πήρε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης που μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε λέγοντας τα εξής: «Είναι μείζον θέμα το γηπεδικό. Από την πρώτη μέρα που είμαι στην ομάδα το γηπεδικό απασχολεί όλους μας. Να αποσαφηνίσω τον λόγο της σημερινής συνάντησης. Για να αποφύγουμε τις παρερμηνείες. Να φωτιστούν όλα τα σημεία όσον αφορά το γηπεδικό. Θα πρέπει ο κόσμος να πληροφορηθεί όλη την αλήθεια. Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται. Έχουμε βάσιμες αποδείξεις. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Δεν είναι η μέρα για απόδοση ευθυνών και παραλείψεων. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία δεν υπήρξε ποτέ.Υπήρξε εκμετάλλευση στη παραχώρηση. Έχουν πάψει να τηρούνται οι όροι της παραχώρησης εδώ και δεκαετίες. Για ποιο λόγο; Πολλά πράγματα σε αυτήν την ιστορία δεν είχα την δέουσα προσοχή, Ενδεχομένως από αμέλεια ή και όχι. Το θέμα που ανοίγει σήμερα αφορά όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο την Λάρισα. Θεσμική πολιτεία είναι επίσης εμπλεκόμενη. Ποια η στάση της; Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, από αυτά που γνωρίζουμε έχει παραλείψει να κάνει πράγματα για τα οποία είναι αρμόδιο. Να τονίσω όμως σχετικά με δημοσιεύματα τύπου «κόντρα Πηλαδάκη – Νταβέλη». Δεν μιλάμε για μια επιχειρηματική αντέκλιση. Δεν είναι αίωλες οι αιτιάσεις. Είναι πανίσχυρα. Απόλυτη σύμπνοια. Ένα νέο σύγχρονο ’88 καθώς μιλάμε για έναν ιερό στόχο. Διεκδίκηση αυτού του οποίου ανήκει στη κοινωνία της Λάρισας. Το γήπεδο ανήκει στην Ερασιτεχνική! Μιλάμε για μια κορυφαία θεσμική σκηνή. Η μητρική είναι αδερφικό σωματείο για εμάς. Η ερασιτεχνική έχει αδικηθεί. Έχει κανιβαλιστεί. Θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει ηθικό χρέος να βοηθήσει το αδερφό σωματείο. Και θα το κάνει καλύπτοντας όλα τα δικαστικά έξοδα για λογαριασμό του αδελφού σωματείου. Για ποιο λόγο έγινε το γήπεδο; Για τον φερόμενο ιδιώτη που παρανομεί»;

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρώην Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ Αντώνης Γραβάνης. Αναφέρθηκε στα έως τώρα πεπραγμένα κάνοντας μια ιστορική αναδρομή ενώ μίλησε και για τις προτάσεις που έγιναν από την πλευρά Πηλαδάκη προς την Ερασιτεχνική: «1η πρόταση να παραχωρηθεί η χρήση των Δένδρων. δεν ήταν εφικτό. Κατόπιν, μεταβίβαση της κυριότητας των Δένδρων στο σωματείου. Φεβρουάριο του 2012 στην αίθουσα Τύπου του ARENA, παρουσία και του κ. Πηλαδάκη. Η απόφαση ήταν θα πρέπει να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη. Έγινε αλλά δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Δεν ήταν δωρεά. Σε πνεύμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, ο κύριος Πηλαδάκης φωνάζοντας τόνισε θα τα πάρετε τα λεφτά σας αποχωρώντας. Στις 15/9/2012 ζήτησα να δοθεί παράταση ενός μηνός, η απόφαση της ΓΣ ήταν άμεση διεκδίκηση της δικαστικού αγώνα. Αναθέσαμε τον φάκελο στον δικηγόρο κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου. Δυστυχώς οι εξελίξεις του καλοκαιριού του 2013 δεν επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Πληροφορήθηκα από τον ίδιο ότι κάποιο μέλος του ΔΣ πήγε και πήρε τον φάκελο, χωρίς κάποια αιτιολογία. Βραχνάς το γήπεδο για την ομάδα, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης της στιγμής. Έχασε το νόημα. Το αποκορύφωμα όπως ξέρετε υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο Στάδιο Αλκαζάρ. Να βγει κάτι θετικό στη σημερινή συνάντηση. Αφιλοκερδώς θέλω να βοηθήσω να επιστρέψει το γήπεδο στο μητρικό σωματείο. Όταν θα φύγουμε από εδώ θα έχουμε πάρει ιστορικές αποφάσεις»!

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιάννης Νταβέλης Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet: «Το γήπεδο έγινε για την ΑΕΛ. Ήταν ετεροβαρές κατά των συμφερόντων της ομάδας. Καταστρατηγήθηκε το 15% των εσόδων. Θα έδινε μια ανάσα στο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο. Ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτό το γήπεδο, μετά από 17 έτη έχει υποστεί μια ολιστική στρέβλωση. Δεν είναι πλέον ένα γήπεδο που φιλοξενεί μια ομάδα του μεγέθους της ΑΕΛ. Η θρυλική ομάδα έφτασε σε σημείο να διαπραγματεύεται ετησίως. Παντού οι συμβάσεις γίνονται 5ετή, 10ετή. Συνεχώς αυξάνεται κατά το δοκούν και πλειστηριάζετε στην ουσία. Η ομάδα είναι αιχμάλωτη. Δεν χρησιμοποιεί το γήπεδο που έγινε γι’ αυτήν. Δείτε και την μοίρα του Αλκαζάρ. Όλοι αυτοί που το 2005 με το 2007 ενωθήκαν, αυτό ήταν το όνειρο τους για το 2025. Η οικογένεια μου διαπραγματεύτηκε φέτος σκληρά για το ARENA. Το γήπεδο να έρθει στα χέρια της ερασιτεχνικής. Διεκδίκηση του γηπέδου για την Ερασιτεχνική»!

Την σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ Λάμπρος Ιωακείμ: «Δεν έχω την εικόνα τι έγινε παλαιότερα. Αν και είχα παρευρεθεί στις γενικές συνελεύσεις. Αυτό που θέλω να καταστήσω σαφές. Η ερασιτεχνική ΑΕΛ το Δ.Σ. και εγώ θα είμαστε αρωγοί σε ότι χρειαστεί . Αυτός είναι ο επίλογος που τον κάνω πρόλογο για να μην υπάρχει καμία σκιά. Εμείς είχαμε θέσει το ζήτημα της σύμβασης. Η διάθεση μας ήταν είναι και θα είναι για την ΑΕΛ. Άκρως σημαντικά: Εύκολο να κρίνουμε αποφάσεις του 2005, το 2025. Ποιος μπορούσε να πάει κόντρα στις 20.000 υπογραφές για να γίνει το γήπεδο. Αν μπορούσε να διεκδικήσει τότε κάποιος κάτι περισσότερο. Η διεκδίκηση του ποσού των συμβάσεων απαιτούσε χρήματα που δεν είχε το σωματείο. Από κανέναν δεν βοηθήθηκε το μητρικό σωματείο. Δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Μόνο έσοδα τις συνδρομές. Δεν είμαστε φτωχοί συγγενείς. Έχουμε και εμείς την αξιοπρέπεια μας. Θέτουμε τον κ. Καραναστάση στη διάθεση σας για να προχωρήσουμε τις όποιες διαδικασίες».

Ο Γιώργος Νάκας πρώην πρόεδρος Ερασιτέχνη ΑΕΛ, τοποθετήθηκε: «Έγιναν δύο συμβάσεις. Προς ΓΓΑ και προς συμβαλλόμενο. Για να παίζει η ομάδα πως θα επιτευχθεί ήταν ένα εύλογο ερώτημα. Η σύμβαση προς την ΓΓΑ είχε περάσει τον Σεπτέμβρη του 2008 ΦΕΚ χωρίς καμία πρόβλεψη. Είχε ασάφεια με τον ποιον τρόπο θα παίζει η ομάδα στο γήπεδο. Ήρθε στο σωματείο προς υπογραφή. Αν την αποδέχεστε ή όχι. Αυτό ήταν. Καμία διοίκηση δεν πήγε σε διαταγή πληρωμής. Καμία από τις 8 διοικήσεις από τότε που έγινε το γήπεδο».

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Αχιλλέας Νταβέλης έθεσε την εξής ερώτηση στον Γιώργο Νάκα: Τι έκανε η Ερασιτεχνική για τα οφειλόμενα βάση της σύμβασης; Έχουμε διάθεση να ενώσουμε και να καταλήξουμε. Να δώσετε μια πειστική απάντηση;

Νάκας: «Έχουμε πάρει πολλές απόψεις. 8-9 δικηγόρων. Στρατηγικά το δικαίωμα δεν το έχουμε απωλέσει. Ακόμη και η αναστολή ήταν ψήφισμα της ΓΣ. Πάει για παραγραφή. Ο χρόνος κυλά υπέρ του φερόμενου ως ιδιοκτήτη. Όταν πήραμε τον φάκελο από τον κ. Παπαγεωργίου, τον πήραμε γιατί δεν κυλούσε η διαδικασία. Στρατηγική επιλογή υπέρ το συμφέρον της ΑΕΛ να μην τα διεκδικήσουμε».

Ακολούθησαν στη συνέχεια οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

Ποια η στάση της πολιτείας;

Αχ. Νταβέλης: «Πιστεύω μετά τις καταγγελίες, θα κινητοποιηθεί! Το AEL FC ARENA είναι χρεωμένο στην Ερασιτεχνική ΑΕΛ. Ας υποθέσουμε ότι πάμε να διεκδικήσουμε το Αλκαζάρ. Δεν μπορούμε γιατί ήδη φαίνεται ότι έχουμε ένα γήπεδο. το ARENA! Δεν μπορώ να σας δώσω άλλο γήπεδο. Έχετε άλλο ένα χρεωμένο. Το ARENA. Το καταλάβαμε το καλοκαίρι του 2025. Πιστεύω ότι σήμερα Θα είναι μια λαμπρή ημέρα με λιακάδα. Και όχι απλά φως στο τούνελ.

Θυμάστε το καλοκαίρι του ’23 επί δημαρχίας Καλογιάννη; σε όλες τις δια ζώσης συζητήσεις με INTRUM δεν μπορεί να κάνει κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Δηλαδή ότι καταβάλει η ΠΑΕ ΑΕΛ 320.000€ φέτος για την χρήση και 250.000 από την ονοματοδοσία του γηπέδου. Εγώ δεν μπορώ να κατασχέσω. Ρωτούσε η INTRUM τον Δήμο: το θέλετε για 33 χρόνια το γήπεδο με 55.000€ το χρόνο; Δεν μπορούσε να υπογράψει σύμβαση πάνω από 12 χρόνια. Γι αυτό και δεν έγινε κάτι. Ναυαγεί. Και έρχεται η ΠΑΕ ΑΕΛ και λέει ότι μπορεί να πάρει σύμβαση 33 χρόνων. Δώστε το σε μένα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση ΙΝΤRUΜ-Πηλαδάκη: «ΖΑΜΕ». Στο Δήμο το έδιναν. Στην ΠΑΕ, όχι! Γιατί να το δώσουν στην ΠΑΕ; Αφού στη πλάτη της ομάδας στη Super League θα παίρνουν σήμερα 570.000€. Το ξαναλέω σήμερα εδώ γράφουμε ιστορία! Αγαστή, σύμπνοια. Πόσο καιρό είχατε να το δείτε; Είναι η απαρχή της επόμενης ημέρας. Δεσμευόμαστε για το αύριο».