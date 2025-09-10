Ο Άρης ευχαρίστησε τον Γιάκουμπ Μπράμπετς για την προσφορά του

Ο Γιάκουμπ Μπράμπετς ήδη βρίσκεται στην Πορτογαλία και συμμετέχει στις προπονήσεις της Ρίο Άβε έπειτα από την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Άρη ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Μπράμπετς στον Άρη είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2026, αλλά οι δύο πλευρές αποφάσισαν την πρόωρη λύση αυτού. Αυτή έγινε πριν την έναρξη του Σεπτέμβρη καθώς ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός είχε συμφωνήσει με τη Ρίο Άβε. Μάλιστα, η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτησή του.

Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν σήμερα τον τερματισμό της συνεργασίας μαζί του τονίζοντας ότι… «η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Jakub Brabec. Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον διεθνή Τσέχο αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».