Αθανασιάδης: «Φεύγω απο τον Άρη νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια»

Το δικό του αντίο θέλησε να πει ο Γιώργος Αθανασιάδης στους οπαδούς του Άρη με μήνυμα που έστειλε από το προσωπικό του προφίλ στο instagram.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει τη καριέρα του στον Ηρακλή, ομάδα που ήταν μέλος των ακαδημιών της. Τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη.

Στην ανάρτηση του ευχαρίστησε την ομάδα και τόνισε πως φεύγει περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλε:«Ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A_G 33».