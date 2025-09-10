Ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε και πήρε 500 εισιτήρια για την προσεχή αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Μετά από ένα σίριαλ ημερών, η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής(18:00) στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Έπειτα από την σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Τριφύλλι ζήτησε και πήρε 500 εισιτήρια, ώστε να φιλοξενηθούν στις κερκίδες του γηπέδου οι οπαδοί του.

Υπενθυμίζουμε πως στην χθεσινή συνεδρίαση της Super League, οι ''πράσινοι'' πρότειναν ως λύση το ΟΑΚΑ αλλά η ομάδα των βορείων προαστίων ήταν αρνητική.