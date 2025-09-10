Παίκτες του Ολυμπιακού κι επίσημα είναι ο Βέλγος στόπερ Αμάρ Μίλισιτς και ο Έλληνας δεξιός μπακ Άγγελος Αργυρίου.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη στελέχωση της β' ομάδας με νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν μετά τον Ντιούμπερι δύο ακόμα παίκτες. Τον δεξιό μπακ χαφ Άγγελο Αργυρίου και τον Βέλγο στόπερ Αμάρ Μίλισιτς, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Άντερλεχτ.

Η ανακοίνωση για τον Μίλισιτς: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμάρ Μίλισιτς.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός γεννημένος στο Βέλγιο στις 30 Ιανουαρίου 2007 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Beerschot και από το 2019 αγωνιζόταν στην Ακαδημία της Anderlecht, απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την U15 του Βελγίου.

Αμάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».

Ο Μίλισιτς

Η ανακοίνωση για τον Άγγελο Αργυρίου: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Άγγελου Αργυρίου.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2003 και αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά και της μεσαίας γραμμής.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Ακαδημία του Πανιωνίου και το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Super League 2 για δύο σεζόν. Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στον Ατρόμητο και τον Ιανουάριο του 2025 συνέχισε την καριέρα του στον Asteras Aktor απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στον σύλλογο.

Άγγελε καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Ο Αργυρίου