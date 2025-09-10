Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα προνόμια και τις παροχές που θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, μέσω χορηγών και συνεργατών των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα αποκλειστικά προνόμια και τις παροχές που θα έχουν οι φίλαθλοι του, οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026. Μέσω συνεργατών και χορηγιών, προσφέρει αποκλειστικές προσφορές στους «ερυθρολεύκους» φίλους του, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι τους.

Στα προνόμια συμπεριλαμβάνονται συμφωνίες με: Red store, FlexCar, Opel, Replay, Ευρώπη Ασφαλιστική καθώς και την Κεντρική Σχολή Ολυμπιακού

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους, οι οποίοι εξασφάλισαν τη θέση τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ότι απολαμβάνουν μία σειρά αποκλειστικών παροχών και προνομίων από τους χορηγούς της ομάδας μας.

Αναλυτικά παρακάτω οι προσφορές:

1. RED STORE:

• 30% Έκπτωση για την πρώτη αγορά σας, με σκανάρισμα του διαρκείας σας. (Η προσφορά ισχύει για το Red Store στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»).

• 15% Έκπτωση για όλη τη σεζόν, με την επίδειξη του διαρκείας σας. (Η προσφορά ισχύει για το Red Store στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης).

Ισχύουν από 08/09/25 έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

2. FLEX CAR:

• 10% Έκπτωση στο πρώτο μίσθωμα (FlexDeposit) για το όχημα της επιλογής σου από τη FlexCar.

Η έκπτωση πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας 2025-2026.

Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

3. OPEL:

• 2 χρόνια δωρεάν Service με την αγορά ενός καινούργιου Opel.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026 και ενεργοποιείται με την επίδειξη του εισιτηρίου σε οποιαδήποτε έκθεση Opel.

Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

4. REPLAY:

• 20% Έκπτωση για VVIP & VIP κατόχους διαρκείας.

• 10% Έκπτωση για κατόχους διαρκείας στις υπόλοιπες θύρες.

Ισχύει μόνο στα REPLAY STORES, όχι στα OUTLETS και η έκπτωση δε συνδυάζεται με τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που υπάρχουν στα καταστήματα.

Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

5. ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ:

• 15% Έκπτωση στην ασφάλιση κατοικίας με πλήρες πακέτο καλύψεων, για να προστατέψετε το σπίτι σας — ό,τι κι αν συμβεί, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

• 15% Έκπτωση στην ασφάλιση της επιχείρησής σας, με ολοκληρωμένη προστασία για να διαφυλάξετε αυτό που με κόπο δημιουργήσατε.

Από την 01/06/2025, η ασφάλιση επιχειρήσεων κατά των φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική.

• 10% Έκπτωση στην ασφάλιση οχήματος, για να οδηγείτε με σιγουριά και ασφάλεια κάθε μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας αποστείλουμε την προσφορά μας, καλέστε την Ευρώπη Ασφαλιστική στο 210 3230707, αναφέροντας ότι είστε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας 2025-26.

Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

6. Κεντρική Σχολή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (Άγιος Ι. Ρέντης)

• 15% Έκπτωση στην ετήσια συνδρομή περιόδου 2025-2026.

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – πληροφορίες: 210 3418000).»