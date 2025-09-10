Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τα αποκλειστικά προνόμια των κατόχων διαρκείας
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα αποκλειστικά προνόμια και τις παροχές που θα έχουν οι φίλαθλοι του, οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026. Μέσω συνεργατών και χορηγιών, προσφέρει αποκλειστικές προσφορές στους «ερυθρολεύκους» φίλους του, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι τους.
Στα προνόμια συμπεριλαμβάνονται συμφωνίες με: Red store, FlexCar, Opel, Replay, Ευρώπη Ασφαλιστική καθώς και την Κεντρική Σχολή Ολυμπιακού
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους, οι οποίοι εξασφάλισαν τη θέση τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ότι απολαμβάνουν μία σειρά αποκλειστικών παροχών και προνομίων από τους χορηγούς της ομάδας μας.
Αναλυτικά παρακάτω οι προσφορές:
1. RED STORE:
• 30% Έκπτωση για την πρώτη αγορά σας, με σκανάρισμα του διαρκείας σας. (Η προσφορά ισχύει για το Red Store στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»).
• 15% Έκπτωση για όλη τη σεζόν, με την επίδειξη του διαρκείας σας. (Η προσφορά ισχύει για το Red Store στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης).
Ισχύουν από 08/09/25 έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
2. FLEX CAR:
• 10% Έκπτωση στο πρώτο μίσθωμα (FlexDeposit) για το όχημα της επιλογής σου από τη FlexCar.
Η έκπτωση πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας 2025-2026.
Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
3. OPEL:
• 2 χρόνια δωρεάν Service με την αγορά ενός καινούργιου Opel.
Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026 και ενεργοποιείται με την επίδειξη του εισιτηρίου σε οποιαδήποτε έκθεση Opel.
Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. REPLAY:
• 20% Έκπτωση για VVIP & VIP κατόχους διαρκείας.
• 10% Έκπτωση για κατόχους διαρκείας στις υπόλοιπες θύρες.
Ισχύει μόνο στα REPLAY STORES, όχι στα OUTLETS και η έκπτωση δε συνδυάζεται με τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που υπάρχουν στα καταστήματα.
Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
5. ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ:
• 15% Έκπτωση στην ασφάλιση κατοικίας με πλήρες πακέτο καλύψεων, για να προστατέψετε το σπίτι σας — ό,τι κι αν συμβεί, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.
• 15% Έκπτωση στην ασφάλιση της επιχείρησής σας, με ολοκληρωμένη προστασία για να διαφυλάξετε αυτό που με κόπο δημιουργήσατε.
Από την 01/06/2025, η ασφάλιση επιχειρήσεων κατά των φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική.
• 10% Έκπτωση στην ασφάλιση οχήματος, για να οδηγείτε με σιγουριά και ασφάλεια κάθε μέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας αποστείλουμε την προσφορά μας, καλέστε την Ευρώπη Ασφαλιστική στο 210 3230707, αναφέροντας ότι είστε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας 2025-26.
Ισχύει έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
6. Κεντρική Σχολή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (Άγιος Ι. Ρέντης)
• 15% Έκπτωση στην ετήσια συνδρομή περιόδου 2025-2026.
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – πληροφορίες: 210 3418000).»
