Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Μαυροβούνιο χαφ, Ίλια Βούκοτιτς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι με κάθε επισημότητα ο Ίλια Βούκοτιτς. Ο διεθνής Μαυροβούνιος χαφ έφτασε το βράδυ της Τρίτης (9/9) στο Ηράκλειο και την Τετάρτη (10/9) αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις του έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κρητικούς.

Πρόκειται για 26χρονο, υψηλόσωμο (1.91μ.), αριστεροπόδαρο μέσο, ο οποίος παίζει τόσο στο «8», όσο και στο «6». Είναι διεθνής και έχει τρεις εμφανίσεις με το εθνόσημο, έχοντας σκοράρει μια φορά με την εθνική του ομάδα.

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Πορτογαλία και στην Ακαδημία της Μπενφίκα. Έπαιξε στη Β’ ομάδα των Αετών της Λισαβόνας, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Μποαβίστα, με την οποία την περασμένη σεζόν έκανε 26 εμφανίσεις και σκόραρε τρία γκολ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Μαυροβούνιου μέσου, Ilija Vukotić, ο οποίος υπέγραψε διετούς διάρκειας συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 26χρονος (γενν. 7/1/1999) διεθνής ποδοσφαιριστής έχει συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της πατρίδας του, ενώ μετρά 3 συμμετοχές και 1 γκολ με την Εθνική Ανδρών.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της FK Lovcen Cetinje και της OFK Grbalj. Σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Benfica, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με την Β’ ομάδα, μετρώντας 52 συμμετοχές και 4 γκολ.

Έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα της Boavista, με την οποία έχει 95 συμμετοχές και 4 γκολ.

Ilija , καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».