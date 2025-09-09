Ο ΟΦΗ κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Μαυροβούνιο χαφ, Ίλια Βούκοτιτς, ο οποίος θα φτάσει το βράδυ της Τρίτης (9/9) στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ κατέληξε στον εκλεκτό του χαφ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο λόγος για τον Ίλια Βούκοτιτς, με τον οποίο οι Κρητικοί έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία.

Πρόκειται για 26χρονο, υψηλόσωμο (1.91μ.), αριστεροπόδαρο μέσο, ο οποίος παίζει τόσο στο «8», όσο και στο «6». Είναι διεθνής Μαυροβούνιος και έχει τρεις εμφανίσεις με το εθνόσημο, έχοντας σκοράρει μια φορά με την εθνική του ομάδα.

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Πορτογαλία και στην Ακαδημία της Μπενφίκα. Έπαιξε στη Β’ ομάδα των Αετών της Λισαβόνας, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Μποαβίστα, με την οποία την περασμένη σεζόν έκανε 26 εμφανίσεις και σκόραρε τρία γκολ.

Οι Κρητικοί για ακόμα μια φορά επενδύουν σε ποδοσφαιριστή σε εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία, όντας πιστοί στο μεταγραφικό πλάνο τους.

Ο Βούκοτιτς αναμένεται απόψε (9/9) στην Κρήτη και την Τετάρτη (10/9) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αν είναι όλα καλά με τις εξετάσεις το deal θα σφραγιστεί με υπογραφές και ανακοινώσεις.