Η Κηφισιά έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, ο οποίος ήταν δανεικός από την ΑΕΚ μέχρι το τέλος του 2025.

Μόνιμος κάτοικος Βορείων Προαστίων έγινε ο Κωνσταντίνος Ρουκουκάνης. Η Κηφισιά απέκτησε τον νεαρό χαφ τον περασμένο Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ έως το τέλος του 2025, όμως πλέον η «γαλανόλευκη» ΠΑΕ τον έκανε δικό της με ελεύθερη μεταγραφή από το Δικέφαλο.

Ο πρώην αρχηγός της Β' ομάδας της Ένωσης υπέγραψε συμβόλαιο με την Κηφισιά, έως το καλοκαίρι του 2027. Πριν πάει στις ακαδημίες της ΑΕΚ είχε περάσεις από τα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου.

Με τη Β' ομάδα της Ένωσης ο 24χρονος, ύψους 1.83 μ., χαφ μέτρησε 63 εμφανίσεις, με ένα γκολ και πέντε ασίστ, ενώ παρόλο που είχε δουλέψει με την πρώη ομάδα του Δικεφάλου και είχε πάρει μέρος σε προετοιμασίες δεν αγωνίστηκε ποτέ με τα κιτρινόμαυρα της πρώτης ομάδας σε επίσημο αγώνα.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη από την ΠΑΕ ΑΕΚ με ελεύθερη μεταγραφή και την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, έως το καλοκαίρι του 2027».